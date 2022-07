Gracias a que este verano estuve viendo la serie Anne with an e, la cual es una increíble adaptación del libro Ana, la de Tejas Verdes, me dio por leer el libro, el cual me gustó incluso más que la serie, esta gran obra fue publicada en 1908 y escrita por L. M. Montgomery, una escritora canadiense conocida mundialmente por la serie de novelas que narran la vida de Ana Shirley.

En su infancia recibió por parte de sus abuelos una educación muy estricta, que la llevó a estimular su imaginación, provocando la chispa que le haría crear el personaje principal de su serie de libros.

Esta fue la primera novela de Montgomery. Ese gran momento en la vida de todo escritor supuso para Montgomery, además, un punto de inflexión en su carrera.

Ana, la de Tejas Verdes se convirtió inmediatamente en un best seller. Esta historia nos narra la vida de Ana Shirley, una niña pelirroja de once años que aparece repentinamente en las vidas de Marilla y Matthew Cuthbert, los cuales pretendían adoptar un chico, pero en su lugar mandaron a Ana. Ellos son dos hermanos solteros que viven en su casa familiar de Tejas Verdes, en el pequeño pueblo de Avonlea, sus vidas y las de los que los rodean cambiarán para siempre.

Con su imaginación, libertad, risas y lágrimas, y sobre todo su alegría, Ana conseguirá formar parte, por primera vez en su vida, de una familia, y tener un lugar al que podrá llamar hogar para siempre.

Ana Shirley empieza así una nueva vida en el pequeño poblado de la Isla del Príncipe Eduardo.