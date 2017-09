Anaya les va ganando y sin costos

Todos estamos de paso, hasta los hoteles. Florestán.



Las cosas en la Cámara de Diputados se desarrollaron como planeó y anunció a los suyos Ricardo Anaya, a diferencia de lo que sucedió en el Senado, donde según me dijo Roberto Gil Zuarth, ordenó lo mismo a su bancada y que no prosperó por la gestión de Emilio Gamboa, quien para elegir a la Mesa Directiva reunió 77 votos de 82 senadores presentes que, además, votaron a Ernesto Cordero.



Pero en el recinto de los diputados le salió, luego de que el domingo el PRD dijera sí al llamado Frente Opositor, el lunes se sumara el PAN, el martes por la mañana lo registrara en el INE y por la tarde lo hiciera valer al votar contra la construcción de su Mesa Directiva lo que dejó al país sin esa instancia legislativa, lo que a la mayoría de los mexicanos les tiene sin cuidado.



Por un momento, tras escuchar el martes en tribuna a Rocío Nahle, coordinadora de Morena, fijar su posición, algunos creyeron, que no pensaron, que daría sus 48 votos al bloque del PRI, porque el principal afectado electoralmente con el frente Anaya es el proyecto presidencial de Andrés Manuel López Obrador, pero los bisoños no lo acaban de entender: primero muerto que votar con los priistas, su bancada en San Lázaro nunca ha votado un solo asunto con ellos, y se fue con la alianza del PERRDEAN contra la instalación de la Mesa Directiva, y el que levantó la mano triunfador fue Anaya quien reivindicó la autoría de la resistencia y su desarrollo que busca, ha dicho, impedir que el procurador general de la República en turno, Raúl Cervantes, sea Fiscal General en automático, como establece la reforma que aprobó él mismo y la ley que votó su bancada siendo presidente de su partido.



Por la noche en San Lázaro, recuperaron el recurso Paredes de finales del siglo pasado, detener el reloj legislativo vía receso, y más tarde, en declaración con el dirigente del PRI, Enrique Ochoa, el coordinador de sus diputados, César Camacho, pidió al coordinador de sus senadores, Emilio Gamboa, que desahogaran ya la iniciativa que en noviembre les mandó el Presidente Peña Nieto para eliminar ese pase automático, como exige Anaya, quien les respondió vía el comunicado 267/2017, diciéndose sorprendido por el cinismo de los tres.



El marcador dice que les va ganando y sin costo alguno.

RETALES



1. MOMENTUM.- Ricardo Monreal debe aprovechar el momento que cruza de cara a su único plan, ser candidato al gobierno de Ciudad de México y tomar una decisión. Dejar pasar el tiempo es dejar pasar la oportunidad;



2. REGRESO.- Tras la entrega de su gobierno, la noche del 15 de septiembre en Toluca, a Alfredo del Mazo, Eruviel Ávila se irá de luna de miel retrasada y luego volverá a vivir en su casa de Ecatepec de la que salió hace seis años; y



3. ERROR.- Mal hacen en poner al delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado, investigado por relaciones con el cártel de ese rumbo, al lado de Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién gana y quién pierde? A menos que sea mensaje de apoyo.



Nos vemos mañana, pero en privado.