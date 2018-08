Anda preocupado por el cambio de gobierno

¡Raza, mucha atención! Leobardo Alcántara, presidente del PT en Sinaloa, anda buscando una persona que tenga talento para negociar y poder de convencimiento para que le eche la mano y pueda lograr que el ‘presi’ electo de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, le haga y le dé chamba a su gente, porque por más que ha intentado, no logra que le den ni aunque sea de barrendero y un portero del Ayuntamiento. Interesados, llamen al (667) 715 90 45.La Dirección de Tránsito Municipal en Ahome anda bien urgida de que el sheriff del pueblo de Radiator Springs, de la peli de Cars, les eche la mano pa’ patrullar y realizar operativos pa’ que nadie se escape del brazo de la justicia si anda bajo los efectos del alcohol, poniendo en peligro a los demás, y es que Alejandro Luna, ‘chaca’ de la dependencia, afirmó que faltan más patrullas y elementos pa’ dar una mejor cobertura. Si alguien tiene el contacto, échele el ‘fonazo’ al dire Luna, al (668) 817 11 30, pa’ que le diga dónde está Ahome y que se lance pa’ acá.La Dirección de Seguridad Pública Municipal en Guasave está buscando raza que quiera chambear de manera temporal y con horarios flexibles, esto pa’ que se avienten el ‘jale’ de vigilar ciertas zonas, como la poniente de la ciudad, y evitar el mayor número de delitos posibles, pues tal parece que con los agentes que se tienen no se dan abasto. Si te interesa la chamba, échale la llamada al mero mero, Miguel Ángel Martínez Catana, al teléfono (687) 872 12 32.Se solicitan unas pastillitas para la memoria con el fin de que la raza que está inmiscuida en la obra de pavimentación de la calle Mariano Escobedo, en Guamúchil, se acuerde de que dejaron parada la chamba hace como 15 días. Pues, según han dicho los vecinos, esto les ha traído consecuencias, como la batalla que tienen pa’ entrar a sus viviendas por las malas condiciones de la calle. Si sabes dónde conseguir el medicamento, márcale al mero mero de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto, al (673) 732 06 38.¿No tiene trabajo y es pescador? No estaría demás que le eche una llamada al secretario de Pesca del estado, Sergio Torres, pues asegura que desde esta semana empezará a ejercer 10 millones de pesos para la segunda fase del Programa de Empleo Temporal. Las listas se empezarán a integrar con trabajadores que no hayan sido beneficiados en la primera fase. Si se anima, aquí le dejamos su teléfono: (667) 758 71 91, para que le marque y lo apunte.