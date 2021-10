Andan volando 50 mdp con Chapman

La Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado reprobó la cuenta pública de 2019, el primer año del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, por irregularidades en el manejo de los recursos públicos por alrededor de los 50 millones de pesos.

El caso pasó al pleno del Congreso del Estado en donde podría correr con la misma suerte.

Lo anterior porque si en la Comisión de Fiscalización hay mayoría de diputados de la 4T, en el pleno del Congreso del Estado también y sería una mala señal que rechacen el dictamen cuando parece están acreditadas las irregularidades.

No es posible que haya gastos por miles de pesos que no estén justificados, que no hayan comprobado en qué se gastaron.

El colmo es que haya alrededor de 49 millones de pesos de recursos federales que no se ejercieron, pero que no se reintegraron a las arcas federales.

¿En dónde quedaron esos recursos? Algunos condenan esa situación porque en la ciudad y sindicaturas se requerían esos recursos para fortalecer la infraestructura social, dinero para lo que estaba destinado.

Leer más: A Billy Chapman ya le están apareciendo los “pecados”

Es buen signo que los diputados locales morenistas no solapen a alcaldes y exalcaldes y funcionarios y exfuncionarios que cometieron irregularidades en el manejo del erario.

No importa que sean del mismo partido y que incluso sean diputados federales, como Chapman y su extesorera Ana Ayala.