Añejo problema, lejos de resolverse

Las inundaciones representan uno de los más serios problemas que tiene Mazatlán. Y eso no tiene que ver con varios factores, pero tal vez la irresponsabilidad sea el principal. No se puede culpar a un solo gobierno, ya que es algo en lo que se ha fallado desde la fundación misma de este puerto.

A eso sume que escudados en la pobreza y necesidad de vivienda, se han hecho rellenos que luego se convierten en invasiones, y después en colonias o fraccionamientos “de primera”, que le roban espacio a los esteros, que son importantísimos como vasos reguladores y evitan – o evitaban – inundaciones mayores.

Un día sí y otro también, se ve cómo en distintos puntos se empieza a rellenar con escombros, sin que ninguna autoridad ponga orden. Se ha mencionado que solo en los márgenes del arroyo Jabalines, alrededor de 80 colonias se pueden ver afectadas por los niveles a los que sube el agua cuando hay fuertes precipitaciones.

Es verdad que no se puede refundar la ciudad, para empezarla de cero. Lo que sí es posible es que en los puntos de riesgo, se haga obra preventiva y que se evite que ciudadanos se sigan asentando en zonas de alto riesgo. Si no, será un cuento de nunca acabar y no habrá presupuesto que lo resista.