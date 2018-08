Ángel Hernández sigue peor como umpire en MLB

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “Ese ejecutivo es tan distraído, que invitó a cenar a su esposa, en vez de su secretaria”… La Pimpi.--o-o-o-o-** Lo peor de la semana ha sido lo del umpire Ángel Hernández. Lo suyo ya es un abuso de este tamañote, y no lo comete él, sino Major League Baseball, que lo mantiene en esas funciones tan delicadas para las cuales él no nació. En Wrigley Field le cantó tres strike a Anthony Rizzo, tan fuera de la zona, que después del juego, el mismo Hernández presentó excusas. No creo que él quiera ser tan deficiente, pero es que no nació para eso. Y mientras esté uniformado de umpire en los terrenos de beisbol seguirá equivocándose. Simplemente no sirve para ese trabajo. Deben haber otras cosas que él pueda hacer en Grandes Liga... ** El 9 de agosto de 1981, hizo ayer 37 años, se celebró el Juego de Estrellas en Cleveland, después de haber sufrido el beisbol la peor huelga de peloteros en la historia. Pero un jovencito llamado Gary Garter alegró el ambiente, con dos jonrones, que le dieron el título de Más Valioso y a la Liga Nacional la victoria 5-4… ** El colombiano de Cartagena, Julio Teherán, de 27 años, pudo presumir, aun cuando solo por minutos, de ser algo así como Babe Ruth. Sacó un jonrón de línea hacia el left field, en juego que él lanzaba y ganó. Julio tiene 66 victorias en sus ocho temporadas, y ha caído derrotado 60 veces, con efectividad de 3.69. Los Bravos le pagan este año 8 millones 166 mil 667 dólares, está firmado para 2019 por 11 millones 166 mil 168, y para 2020 por 12 millones 100 mil.-o-o-o-o-“La juventud es una enfermedad curable si se le suministra tiempo”… Joseph McKadew.--o-o-o-o-o-** Si por los puros números se eligiera a los inmortales de Cooperstown, no haríamos falta los 500 y más electores que todos los años trabajamos más de un mes buscando la mayor justicia al llenar nuestras planillas. Un enorme ejemplo de que los números cuentan, pero no lo son todo, es el del cerrador Rich “Goose” Gossage, quien fue elevado con 310 salvados. John Franco, retirado en 2005, con 424 salvados, es decir ¡114 más! nunca obtuvo los votos necesarios… ** Félix Hernández y Adrián Beltré han convertido sus vidas en las Grandes Ligas en una dulce amistad. Cuando Félix deja strikeout a Adrián, trata de que lo vea riendo, como el martes, cuando los Rangers visitaban a los Marineros. Sin embargo, en 59 turnos frente a Félix, Adrián solamente ha sido strikeout 10 veces. Félix ha sonreído en 10 oportunidades. Ahora, ¿Adrián se carcajea cuando le conecta hit?… No lo sé, por ahora.-o-o-o-o-o-“Para una persona no violenta, toda la humanidad es su familia”… Mahatma Gandhi.-“Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.