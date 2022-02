Carnaval, economía y pandemia

audima

El pasado viernes 18 de febrero, en Sinaloa, se autorizó que se llevara a cabo una edición más del tradicional y festivo Carnaval Mazatlán 2022.

El argumento para que se desarrolle esta fiesta del pueblo está basado en la información técnica sobre el panorama epidemiológico en Sinaloa, se informó de 115 mil 985 casos confirmados y 9 mil 560 defunciones, cifras indicadas a la fecha del anuncio.

La evolución de casos confirmados por 100 mil habitantes correspondiente a la semana número cinco se observó un decremento porcentual de menos 64.3 comparado con la semana anterior por encima de la media nacional, que representa un menos 49 por ciento.

De igual forma, las defunciones han tenido un comportamiento similar en cuanto a su evolución por cada 100 mil habitantes, a nivel nacional se observa un decremento del menos 3 por ciento, mientras que en Sinaloa una disminución de menos 7.9 por ciento. La ocupación hospitalaria se encuentra en un 9 por ciento.

En cuanto al porcentaje de vacunación, un 72.21 por ciento de sinaloenses cuentan con al menos una dosis aplicada, es decir, 2 millones 186 mil 037 personas.

Los grupos de mayor riesgo, como 60 años y más, se han aplicado un total de 307 mil 133 refuerzos, lo que representa un 84.61 por ciento de esta población objetivo; mientras que el grupo de 50 a 59 años, 183 mil 435, es del 67.04 por ciento.

Para llevar a cabo esta magna fiesta en el puerto mazatleco se implementó un operativo de sanidad a cargo de la Secretaría de Salud y de la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss), con el apoyo del Ayuntamiento de Mazatlán, además, participan 30 verificadores para la vigilancia y cumplimiento de los protocolos sanitarios, también se tendrán 3 equipos muestreadores de aire para evaluar la presencia del virus SARS-CoV-2 en el ambiente y 6 equipos de monitoreo de bióxido de carbono para revisar la ventilación de los espacios cerrados; también máquinas sanitizantes para limpieza y desinfección de espacios públicos permanentes y se tendrán instalados 4 kioscos de pruebas rápidas covid-19 operados por personal de la Secretaría de Salud estatal.

De igual forma, se dispuso de 6 mil pruebas de antígenos que serán entregadas de manera gratuita a la población, además de la donación de gel antibacterial en sobre.

Un evento de esta magnitud en tiempos de pandemia nos recuerda la vulnerabilidad de una enfermedad letal, si bien es cierto han crecido el número de personas vacunadas en nuestro país, no debemos descuidarnos.

El Carnaval de Mazatlán será una prueba de fuego para los gobiernos y la ciudadanía, será complicado poder guardar distancia y seguir los protocolos de sanidad de quienes asistan a esta fiesta, y de parte de la autoridad esperamos cumplan con su cometido de que el evento no se les salga de control.

El Carnaval, que mueve a miles de personas a divertirse y pasarla bien, también mueve miles y miles de pesos en derrama económica, se trata de una inversión de poco más de 90 millones de pesos de parte de los organizadores y de ganancias que esperan superar este año los 800 millones de pesos, a decir de la Fecanaco.

La derrama económica alcanza a toda la cadena de valor del turismo en Mazatlán, desde hoteles, comercios, restaurantes, transportistas, condominios, supermercados, etc., la intención es reactivar a los sectores que mueven al puerto y su zona aledaña, es promover el destino y generar ingresos a las arcas municipales y del estado.

Es un reto mayúsculo la celebración de este tipo de fiestas masivas en épocas de pandemia, ya veremos el costo que asumirá la ciudadanía en sobrellevar las consecuencias de un virus que ha puesto en jaque a las economías y a la salud de miles de personas alrededor del mundo y, en particular, a la de México.