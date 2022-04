El buen uso del dinero

audima

El dinero está presente de muchas formas, en una inversión en una casa, en un auto, de forma física en billetes, monedas, inversiones en bancos, etc., está en muchas partes, por lo que es indispensable saberlo utilizar de la mejor forma y si podemos instruir a las nuevas generaciones desde temprana edad sobre la forma correcta de hacerlo es lo más recomendable.

No hay un manual básico sobre el uso correcto que debemos darle al dinero, sin embargo, podemos investigar un poco y estudiar las recomendaciones que expertos en el manejo del dinero nos hacen.

Nunca es tarde para aprender y menos cuando se trata de darle un buen destino a nuestros recursos financieros.

En los últimos meses la inflación se ha disparado de forma considerable, la gran mayoría de los artículos de la canasta básica y no tan básica, lo que miles de familias en el país requieren para el sustento diario, se han disparado de forma importante.

Es por ello la importancia de conocer y poner en práctica algunas recomendaciones que expertos en el manejo del dinero nos hacen.

Mejorar nuestras finanzas y evitar gastos innecesarios es la meta de toda familia.

Algunos consultores en el manejo de finanzas personales nos sugieren definir metas financieras, además de identificar el total de los ingresos.

No podemos gastar más de lo que ingresa a nuestros bolsillos, por eso es importante elaborar una lista de todos los gastos, saber en qué y cuánto es lo que destinamos de nuestros ingresos.

Debemos priorizar en los gastos fijos, como los recibos de agua, energía eléctrica, gas, gasolina, colegiaturas, alimentos, por citar algunos.

Pero también es importante identificar en que gastos fijos podemos hacer un buen uso y hacer un ahorro de ellos.

Algo fundamental y que en ocasiones pasamos por alto es definir límites, en ocasiones se nos presenta el momento para salirnos del presupuesto al querer comprar algún artículo o servicio que no es prioritario en ese momento, debemos identificar qué gasto es prioritario y cuál se sale de nuestro presupuesto, tal vez más adelante, en unos meses más podremos adquirir ese bien o servicio que queremos en ese momento.

En ocasiones debemos admitir, no me alcanza, y es sabio reconocerlo y programarlo para un futuro próximo.

No queremos vivir de las apariencias y llevar un ritmo de vida fuera de la realidad en que nos encontramos.

Qué importante es contar con un fondo de emergencia o de ahorro, es esencial estar preparados ante una contingencia de tipo de salud, de un viaje inesperado, de visitas familiares, etc.

Y sobre las deudas, en estos momentos de incertidumbre financiera en el mundo y que nuestro país no escapa a ello, es vital hacer lo posible por estar al corriente en el pago, y de ser posible liquidarlas, más las que se encuentran en el rango de los bancos, tarjetas de créditos, financiamientos en tiendas departamentales, etc.

Son tiempos de pandemia y en estos momentos vivimos tiempos de turbulencia financiera, social y política, un coctel que podría desencadenar en resultados nada agradables, así que es preferible ser cautos y precavidos a la hora de gastar lo que tanto esfuerzo nos cuesta ganarlo en el día a día.

Compremos lo necesario, no de más, evitemos los excesos, no gastemos de más, no nos endeudemos de más y tratemos de buscar el equilibrio en la vida y en lo financiero.

Condusef nos orienta; orden en las necesidades, moderación, control de los impulsos, establecimiento claro de objetivos, metas y sueños y elaborar un programa.

Porque al final de cuentas “cuando nacimos no trajimos nada al mundo, y cuando muramos tampoco podremos llevarnos nada”.