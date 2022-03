La transformación digital en la empresa

audima

En un escenario que cada día se vuelve más al que conocíamos antes de la pandemia, aunque hoy con las consecuencias y los saldos negativos de ella en la economía y con la amenazante incertidumbre por conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, las herramientas digitales se han vuelto indispensables y necesarias para la competitividad de las empresas.

La pandemia vino acelerar los planes de transformación digital en los negocios y empresas, de hecho esto vino a transformar la atención al cliente y el sistema de ventas.

Ante una economía que en los últimos dos años se ha visto afectada tanto en las empresas como en el poder adquisitivo de las familias el reto fue mayúsculo para los dueños y empresarios que tuvieron que invertir en tecnología digital, los que pudieron y sacrificaron ganancias, porque muchos de los establecimientos tuvieron que cerrar sus cortinas ante los efectos adversos que ha dejado el covid-19.

Y es que todo cambió con la enfermedad de la pandemia y se tuvo que encontrar nuevas estrategias para acercar productos y servicios a los clientes.

Hubo modificaciones importantes en el comercio electrónico, al final de cuentas el consumidor digital sigue reconociendo los beneficios de comprar por internet más allá de lo que le cuesta un producto o servicio, admite la Asociación Mexicana de Venta Online.

Y esos beneficios son, por ejemplo, la entrega a domicilio, el evitar ir a comprar a tiendas físicas, así como acceder a inventarios exclusivos en un canal digital.

Cada día es más común comprar por internet y se está haciendo mas cotidiano.

Otra de las transformaciones que hemos visto en los últimos dos años es el trabajo desde casa, todavía hay consorcios o empresas que sus colaboradores siguen laborando desde sus domicilios, son grandes corporaciones que pueden hacerlo.

Esta iniciativa que los empresarios han llevado a cabo con su personal ha sido un gran apoyo para la salud y la economía de muchas familias.

Pero no han sido todos los beneficiados en esta transformación del trabajo desde casa, lo han podido hacer aquellos colaboradores con buenos salarios, nivel educativo alto, empleos estables y profesionistas.

El teletrabajo es una excelente herramienta que demostró que llegó para quedarse.

Otro de las oportunidades que trajo la pandemia a través del comercio electrónico fue el pago de los servicios digitalmente.

Los pagos ahora se pueden hacer mediante tarjetas de débito y crédito, ahora es más fácil cubrir una cuenta de un producto con estos instrumentos digitales, a través de una aplicación de algún banco.

La cultura nos cambió y por ende los hábitos de compra en línea.

Y qué decir de las plataformas de entrega a domicilio, las ya existentes incrementaron sus ventas y ganancias y crecieron de manera importante.

En el 2021, las compras de comida a domicilio vía comercio en línea se multiplicaron, al igual la adquisición de muebles, artículos para el hogar, electrodomésticos y herramientas.

En este nuevo mundo, al final el mensaje que nos deja es que la transformación digital en la empresa y negocios será fundamental para mantenerse respirando económicamente, es un plus que los empresarios le están apostando.

Contar con infraestructura, canales digitales adecuados y una estrategia de venta segura son herramientas que en un nuevo escenario mundial son imprescindibles y necesarias en un camino donde no hay vuelta atrás.

Al final de cuentas lo que se quiere es crear mejores condiciones para alcanzar una mayor productividad que impacte en el bienestar de las persona.