Las carreras universitarias y el entorno laboral

¿Cuáles son los empleos de mayor demanda en medio de la pandemia? Los expertos han manifestado que las carreras de tecnologías de la información, marketing, salud, financieras, inteligencia artificial, desarrollo de software, informática, programadores, son las que están teniendo mayor demanda y futuro de crecimiento en la oferta de las empresas.

En el mercado de trabajo la empresa ha estado enfrentando nuevos retos desde hace años hacia la digitalización de actividades y al uso de la tecnología en sus procesos, pero la pandemia, que ya lleva más de 2 años, ha acelerado la transformación a un entorno laboral digital y a distancia.

Pero no solo es lo que las personas están buscando para emplearse y las empresas en crear e innovar nuevos puestos de trabajo.

Se trata también del futuro inmediato, de las oportunidades laborales para los próximos años para los jóvenes que saldrán de las universidades y escuelas técnicas.

Las empresas poco a poco han ido cambiando hacia lo digital, cada vez más adoptan tecnologías y automatizan sus procesos de producción y servicio, y con ello se crean nuevas funciones para el trabajador ya contratado o nuevos espacios laborales con funciones específicas para quien recién ingresa a una empresa.

Lo que es una realidad es que en un futuro muy próximo se requerirán de más trabajadores en puestos digitales.

Estudios en materia de puestos laborales han revelado que hay un gran número de vacantes en el sector de las tecnologías de la información, pero no hay gente calificada para ocuparlas.

Existe una gran demanda de talento especializado para estas áreas, lo cual se ha incrementado con la pandemia del covid-19, pero desgraciadamente los programas de estudios no son atractivos a quienes tienen la intención de estudiar, o sea, los que alcanzan a llegar a estudiar una carrera o profesión estudian otras carreras, lo cual les afecta en la proyección de salarios atractivos.

La curricula o plan de estudios debe ser mejor a lo que están ofreciendo las universidades y escuelas tecnológicas de nuestro país si queremos que nuestros jóvenes se inserten en un plano laboral con sueldos bien pagados y con actividades que posicionen a México en el mapa de la ciencia y las tecnologías.

Las autoridades y los mandos superiores del sistema educativo deben invertir en mejorar la educación en las tecnologías de la información y el mundo digital.

Debemos aspirar a mejorar en ciencia y tecnología, es la ruta a la prosperidad, al crecimiento y al desarrollo de las nuevas generaciones, se ha dicho que si se invierte en este segmento se elevaría la empleabilidad de jóvenes y se triplicaría los sueldos.

Es necesario crear políticas públicas que formen a los jóvenes en las tecnologías de la información y, a su vez, las empresas generar un ecosistema de trabajo que incentive al nuevo trabajador.

No hay duda, el futuro le pertenecerá a quienes tengan la capacidad de trabajar en un entorno digital.

Sabemos que las habilidades para cualquier empleo tienen que ver con el trabajo en equipo, ser adaptable, flexible entre otras capacidades, pero para ser competente en las áreas digitales o de tecnologías se requiere especialización en temas como diseño de una red, programarla y darle mantenimiento, por lo menos, y en una especialidad en específico.

En un mundo cambiante de la noche a la mañana, la actualización en las capacidades laborales es indispensable, las empresas transforman sus procesos y son dinámicas, se enfrentan a retos, lo cual provoca que se formulen nuevas necesidades.

Hoy en día quien persigue un buen trabajo en una compañía debe responder a nuevas competencias, pero también planificar el futuro, ya que cambia de forma constante.