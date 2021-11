Los proyectos para Sinaloa

La reactivación económica del país y en específico para Sinaloa no espera, es urgente atender de fondo una economía que sufrió y sigue sin recuperarse del todo, principalmente en la pequeña empresa, en las mipymes.

En el contexto de la pandemia y de contingencias climatológicas que azotaron nuestro estado es apremiante la atención de los gobiernos.

Qué proyecto y rumbo deben tomar los programas para el desarrollo y crecimiento económico?

De entrada, atender a negocios con apoyos económicos y en especie para que se puedan recuperar lo mas pronto posible, además de desarrollar en emprendedores y empresarios un modelo de capacitación y actualización en diversos temas como: la atención al cliente, nuevos tecnologías y finanzas empresariales, entre muchos más que requieren para actualizarse y lograr que sus negocios permanezcan y crezcan.

Dice el dicho “el hilo se rompe por lo más delgado” y desgraciadamente los pequeños negocios son los que casi siempre pagan “los platos rotos” cuando suceden crisis financieras o en este caso contingencias sanitarias como lo ha sido el Covid-19 a nivel mundial.

En México las pequeñas y medianas empresas representan el 99 % de las unidades económicas con más de 4 millones de empresas, aportan el 52 % del PIB y generan el 72 % del empleo.

Es un sector muy importante que ha sido el que más ha sufrido los impactos de la pandemia del Covid-19 y de una economía que no logra salir adelante.

De igual forma y siempre valioso es no descuidar a las actividades que por su valor económico también representan un fuerte respaldo a la economía de Sinaloa, me refiero a la pesca, agricultura, ganadería, industria manufacturera, minería y turismo.

Estas actividades que siempre han sacado la casta en situaciones de emergencia como la que vivimos, son pilares en sus ingresos para miles de familias sinaloenses, si a Sinaloa no le ha ido tan mal en su economía y en la generación de nuevos empleos es debido a que la industria de alimentos en México durante la pandemia siempre fue indispensable y no cerró sus puertas.

Atender con sensibilidad y rapidez a los pequeños negocios de regiones vulnerables del estado es prioridad, pero también impulsar y dar continuidad a proyectos de inversión de gran calado para el estado.

El paso siguiente de nuestra economía estatal es hacia el despegue y consolidación industrial, tenemos todo para hacerlo, la agricultura, ganadería, pesca y acuacultura tienen un enorme potencial para procesar sus productos industrialmente.

Además del gran valor que se tiene con el recurso agua, las presas, puertos, energía eléctrica y el insumo energético como el gas natural.

Si atendemos las necesidades elementales de las comunidades y sindicaturas de Sinaloa y se consolidan y promueven las inversiones en curso y nuevas podremos avanzar en ir consolidando y mejorando el nivel de vida de miles de sinaloenses.

¿Qué Sinaloa queremos? Es una respuesta que entre todos debemos trabajarla y aterrizarla con acciones prácticas.

En la actualidad las economías en el mundo se enlazan entre sí, son dependientes, el comercio bilateral entre los países trae beneficio a las familias, debemos continuar con el impulso, la promoción y apoyando la inversión de otros países y de connacionales en nuestro estado, al final de cuentas es un círculo virtuoso donde saldrán

ganando la gente de las comunidades y colonias.