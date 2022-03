¡Por fin!, ¿adiós al covid?

audima

¿Podrá ser realidad asegurar que ya no habrá más contagios alarmantes y muertes por el covid-19? Las cifras recientes nos muestran que en las últimas semanas el número de contagios estimados se han visto reducidos en todo el país lo que presupone que se aplicarán medidas de control más laxas.

Tal es el caso de dos estados del país, Nuevo León y Coahuila, hace días sus gobiernos anunciaron que oficialmente el uso de cubrebocas en espacios abiertos deja de ser obligatorio.

Esto se da a raíz de los bajos contagios, hospitalizaciones y

defunciones a causa del covid-19, además de que ambos estados se encuentran en semáforo verde y han avanzado en los esquemas de vacunación contra esta enfermedad.

De hecho en México del periodo de 7 al 20 de marzo de las 32 entidades federativas solo Querétaro estará en color amarillo del semáforo epidemiológico, el resto en verde.

En Europa, en España las medidas provocan que cada vez se palpe en la calles la vuelta a la normalidad, han recuperado sus eventos y sus fiestas en las calles con mínimas restricciones y recomendaciones para evitar de nuevo la propagación del virus.

El número de nuevos casos ha disminuido y el elevado porcentaje de vacunación y la menor letalidad por la variante ómicron ha permitido que las limitaciones vayan desapareciendo conforme pasan los días y las semanas.

Pero las medidas sanitarias siguen, las recomendaciones continúan como el lavado frecuente de manos, respetar las medidas de protección como el uso del cubrebocas en interiores y al aire libre cuando existan aglomeraciones de personas.

Sin embargo, China en esta semana volvió al confinamiento como sucedió hace dos años.

En ese país asiático millones de personas se enfrentan de nuevo a las restricciones por el incremento en el número de casos de coronavirus.

Trabajo desde casa y las escuelas cerradas son medidas que han tomado de nuevo en ciudades como Shanghái y Shenzhen han reportado algunos medios de comunicación.

En la semana que finaliza la provincia de Jilin registró más de 5 mil casos nuevos de covid por lo que se tomaron acciones de cuarentena en sus habitantes, a quienes viven en esas zonas se les ha prohibido trasladarse de un lugar a otro y si requieren salir de la zona tramitar un permiso de la policía.

Son medidas drásticas que intentan detener el avance del virus en esa región del mundo, gracias a su política estricta, cierres rápidos, restricciones de viaje y pruebas masivas han sido de los países con menos casos de covid.

La comunidad científica de ese país advirtió la peligrosidad de la aun variante ómicron por los casos de fácil transmisibilidad de la enfermedad.

En su reciente encuesta, el periódico El Financiero revela que solo el 9 % de los mexicanos considera que el covid es el principal problema en México, es el nivel más bajo de menciones del covid desde mayo del 2021. En febrero fue el 17 % y en enero el 26 %.

El análisis muestra que el 47 % cree que México ya esta saliendo de la pandemia y el 8 % dice que la epidemia ya terminó. Pero un 41 % aun cree que va para largo la pandemia.

Con un mapa de México pintado de verde, en el caso de Sinaloa para el uso del cubrebocas, la autoridad estatal admitió que tendría que hacer algunas consideraciones con la Federación, el mandatario estatal considera que ya debería llevarse a cabo, no obligar a dejar de usarlo, sino considerar que lo use cada quien que lo quiera hacer. México registra varias semanas consecutivas de reducción de casos de covid-19, esperemos que sigan esos niveles mínimos, mientras tanto, no nos confiemos y sigamos cuidándonos.