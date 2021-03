En un mundo competitivo y en donde la pandemia hace que los modelos de negocios estén cambiando de forma vertiginosa, las cualidades en un emprendedor son imprescindibles.

Estos tiempos para los emprendedores y empresarios son para reinventarse, la crisis en el mundo derivado del covid-19 hace que la supervivencia sea un motivo de todos los días, son momentos de resurgir y ofrecer al consumidor lo que requiere y ocupa.

¿Es viable emprender en tiempos de crisis?, ¿iniciar un nuevo negocio?, claro que sí.

En esta nueva etapa que vive la economía mundial y México hay cualidades y características que un emprendedor debe tener.

Daniel Bustos, jefe de vinculación del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Sinaloa (Icatsin) en Culiacán, nos comparte algunas de las cualidades de un emprendedor en estos tiempos difíciles.

1.- Visión: Pronosticar el comportamiento del mercado y estar preparado ante eventuales cambios, como lo es hoy.

2. Autodidacta: Si no se puede tomar un curso de equis tema, se debe preparar por sus propios medios, leer, investigar, aprovechar el internet. Es adquirir o mejorar las competencias que el mercado empresarial exige.

3. Saber vender y saberse vender: Estamos en la era de la digitalización, las personas le dedican bastante tiempo a la navegación en internet, y probablemente el producto que ofreces, lo venden 3 personas más, aquí es donde debemos responder ¿Por qué debo comprarte el producto a ti?

4. Innovador: La innovación no forzosamente tiene que ser crear algo de cero, la innovación se puede dar a pequeña escala pero con resultados significativos. Por ejemplo: el crear una página de internet para ofertar tus productos, para hacer pago en línea, etc. Es una innovación y muy aceptable para estos tiempos que no podemos ir directamente a las tiendas.

5. Tolerante al riesgo: Cuando emprendemos, echamos una moneda al aire, y todo recae en nuestras decisiones, en el riesgo está el resultado, previamente bien informado antes de asumir cualquier riesgo.

6. Creativo: El emprendedor debe desarrollar y/o fortalecer su parte creativa, no solo para mejorar un producto o servicio, sino para dar soluciones a complicaciones dentro de su empresa.

7. Humilde: Debe de tener la capacidad de aceptar que tal vez no puede dominar todas las áreas de una empresa, y habrá quien sí, aquí es donde se debe aprovechar el conocimiento del colaborador para usarlo a favor de la empresa, y paralelamente trabajar en equipo.

8. Automotivación: Definitivamente siempre habrá situaciones que puedan bajar el entusiasmo en el emprendedor, puede ser un mal negocio, que esté tomando mucho tiempo el arranque del negocio, también situaciones personales, entre otras cosas. El emprendedor debe tener la capacidad de darse ánimos, de hablar con el mismo, de repetir una y otra vez que todo va a salir bien y aprender a admirar los pequeños y grandiosos detalles que brinda el proceso de emprender.

9. Liderazgo: Sigue siendo una cualidad muy importante en emprendedores porque también dentro del liderazgo se desarrolla la confianza en sí mismo y la empatía.

10. Determinación: Pensar y ejecutar ideas, superar cualquier obstáculo hasta llegar al objetivo.

En Sinaloa, una de las muchas opciones que existen para impulsar nuevos modelos de negocios con características innovadoras es Icatsin, con su incubadora de negocios ofrece respuesta a la necesidad de elevar los niveles de empleabilidad y los índices ocupacionales, además de que contribuye a la generación de empleos en el estado, ofrece capacitación, asesoría y consultoría en: identificación de oportunidades de negocio, elaboración de planes de negocio, administración, mercadotecnia, contabilidad, finanzas, aspectos legales, tutoría empresarial y gestión y vinculación empresarial.

Así que, si crees tener estas cualidades para emprender, continúa hacia adelante, busca espacios donde prepararte, un mercado lleno de opciones para tu idea de negocio te espera.