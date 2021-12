Desafíos y retos del nuevo año

audima

A unos días de que culmine el 2021 podríamos preguntarnos y reflexionar sobre lo que hemos vivido este año en la familia, el trabajo, la salud y en la economía del hogar.

En materia de salud hace un año empezó el programa de vacunación contra el covid-19 y a la fecha se han aplicado poco más de 81 millones de vacunas en una primera dosis que representa el 63.5 % de la población, para una segunda dosis se han aplicado poco más de 72 millones que significa un 56 %.

Sin duda, ha sido un año complicado y difícil, seres queridos que se nos adelantaron en el camino y ya no están con nosotros, es lamentable y triste.

Pero también de la experiencia, de lo que pasó con el desarrollo de la pandemia hemos aprendido, un tratamiento de la enfermedad por parte de las autoridades de salud encargadas de atender la pandemia en momentos de manera errática y en contradicción.

Y de parte de nosotros, como ciudadanos en ocasiones se ha asumido con responsabilidad el autocuidado de frente al virus, es cierto, no todos han llevado a cabo al cien por ciento estas prácticas de higiene y sanidad, pero cuando menos se conoce más el comportamiento y los cuidados de frente a esta enfermedad que se muestra imbatible.

Y en lo referente a la finanzas de las familias en este 2021 nos dimos cuenta que la covid-19 desplomó las economías alrededor del mundo, y en el caso de México no fue la excepción.

La inflación no cede y es la más alta registrada en los últimos 20 años, los precios de los artículos de la canasta básica se han incrementado durante todo el 2021 y pareciera que continuarán las alzas en el 2022.

Por este motivo es necesario comparar precios de lo que adquiramos tanto en productos de primera necesidad, como lo son los alimentos diarios, así como de los artículos y servicios.

No es lo mismo comprar lo necesario en el supermercado que en una central de abastos, por ejemplo, entonces hay que cuidar y fijarnos bien donde hacemos las compras dado que el salario, a pesar del incremento a la base mínima de lo que gana un trabajador pareciera que no alcanza lo cual lo hemos vivido con la inflación.

Ante este escenario de pandemia con la nueva cepa Ómicron del covid-19, inflación incesante y un entorno económico que tardará en recuperarse, bien haríamos prepararnos para el 2022, dado que vendrán meses que tendremos que afrontarnos con inteligencia y planeación.

Es importante trazar un plan de acción y organizarnos en nuestras finanzas personales, no endeudarnos más allá de nuestras posibilidades, tratar de liquidar compromisos financieros, cuidar el trabajo en el que nos desempeñamos y si es posible, ahorrar de acuerdo al ingreso.

El nuevo año que empezará en unos días más parecería que nos trae la película de regreso, a inicios del 2020 cuando hizo su aparición el coronavirus en Wuhan China.

Habrá que estar muy atentos de la información oficial, no alarmarnos, no caer en el pánico, pero también no minimizando el escenario de un nuevo rebrote de esta nueva variante del covid-19.

La nueva cepa del covid-19 que apareció en noviembre pasado al sur del África ya ha sido detectada en 89 países alrededor del mundo incluido nuestro país.

La Organización Mundial de la Salud ha anunciado que es muy probable que la nueva variante ómicron supere a la Delta como la forma dominante del virus, incluso en países con altas tasas de vacunación o en donde la proporción significativa de la población se ha recuperado del covid-19.

Los expertos en salud han dicho que todavía no se sabe si el crecimiento acelerado de Ómicron se deba a que la nueva variante evade la inmunidad existente o si es más transmisible que las variantes anteriores o una combinación de ambas.

Lo que estamos viviendo es como volver a empezar, iniciar de cero, lo cierto es que no debemos bajar la guardia y continuar con los protocolos sanitarios, usar mascarillas y cubrebocas, lavado de manos, sana distancia, si salimos fuera de casa acudir a lugares ventilados, pruebas anticovid y auto aislarse de presentar síntomas, recordemos, más vale prevenir que lamentar, dice el refrán.