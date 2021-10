El buen fin y el fin de año

Si bien pareciera que el pronóstico en la perspectiva económica mejorará para los últimos tres meses del 2021, cuando menos sustentando en los gastos de consumo de las familias por las festividades de Navidad y Fin de Año, lo cierto es que deberíamos cuidar nuestro bolsillo y cartera y ser precavidos y cautos con el gasto en el consumo de bienes y servicios.

Y para dar por concluido el 2021, el Buen Fin es una de las estrategias para reactivar la economía en el país, es un evento comercial que se lleva a cabo año con año y consiste en promover y llevar a cabo rebajas de productos y servicios durante varios días en la tercera y última semana de noviembre.

La finalidad de esta estrategia de venta del sector comercio implementada desde el 2011 es impulsar el mercado interno, fomentar el consumo y beneficiar al consumidor final con precios atractivos en bienes y servicios.

A los empresarios y Mipymes del país el Buen Fin es una fecha donde pueden recuperar un poco las ventas de sus negocios, en el 2011 las ventas totales fueron de alrededor de 18 mil millones de pesos, en el 2014 subieron a 74 mil millones de pesos y en el 2015 se incrementaron a 80 mil millones de pesos.

El Buen Fin ha sido una estrategia bien aplicada y en donde el consumidor la espera año con año ya que puede comparar y programar sus compras prenavideñas y de fin de año, incluso algunas empresas y negocios les ofrecen a sus colaboradores y empleados el adelanto de sus aguinaldos para que puedan acceder a los beneficios de descuentos y meses sin intereses que se ofrecen en los días que dura el evento.

En Estados Unidos por tradición y desde la década de los 70 se lleva a cabo su propio Buen Fin, el famoso Black Friday o Viernes Negro a fines de noviembre, tan solo en el 2019 se reportó 189 millones de dólares en ventas.

Es importante recordar que para la edición del Buen Fin 2020 se contó con 11 días de promociones de este programa, del 9 al 20 de noviembre se llevó a cabo.

Para la edición del Buen Fin 2021 esta se realizará del 10 al 16 de noviembre, será una semana de ofertas, descuentos y promociones del sector comercio y servicios, se espera la participación de alrededor de 95 mil empresas de todo el país, además se llevará a cabo un sorteo con una bolsa de hasta 500 millones de pesos a repartir en más de 326 mil premios para las Mipymes registradas y 100 millones de pesos para los consumidores que realicen sus compras en los negocios registrados.

En la edición 2021 del Buen Fin se estiman ventas por el orden de los 239 mil millones de pesos.

Y para cuidar nuestro bolsillo y no sobrepasar la capacidad de endeudamiento es recomendable no dejarnos llevar por la emoción y tener el control de la cartera al hacer las compras, todo esto con la finalidad de no caer largas e interminables deudas.

Si tenemos el propósito de cuidar nuestra cartera es necesario hacer un presupuesto, establecer una cantidad específica para no sobrepasarnos en las compras.

Además es recomendable elaborar una lista de los productos o servicios a adquirir, lo esencial solamente.

Es importante, también comparar precios tanto en tiendas físicas como en el comercio electrónico en donde se oferta de todo.

Algo fundamental es cerciorarnos puntualmente si se compra en internet que las páginas de los negocios y empresas sean seguras y estén validadas, asimismo comprar en tiendas de confianza y fiables.

De igual forma pagar a tiempo, si se compra con tarjetas de crédito, cerciorarse que verdaderamente las compras sean a meses sin interés y guardar comprobantes de pago.

El Buen Fin es una oportunidad para las familias en adquirir productos y servicios en ofertas, promociones y con descuentos, solo que hay que hacerlo con prudencia e inteligencia, más en estos tiempos de pandemia donde el dinero es escaso y hay que cuidarlo ahorrando.