El impacto de las subvariantes del Covid.

Pareciera como si la pandemia y los efectos del Covid fueran del pasado y viviéramos en una nueva realidad, como si le hubiéramos dado vuelta a la página y todo el desastre que ha dejado y sigue ocasionando la enfermedad no fuera una realidad.



Pero el hecho es que los efectos de esta terrible enfermedad continúan presentándose en muchos países del mundo.



El virus SARS-Cov-2 que provoca el Covid y que apareció en el 2020 sigue presente, ha estado mutando solamente y ahora lo vemos en sus diferentes variantes y subvariantes.

Haciendo un recuento de estas mutaciones recordemos la aparición de las variantes Alpha, Beta, Gamma, Delta y Omicrón de la cual sus subvariantes o linajes son B.1, BA 1.1, BA.2, BA.3, BA.4 Y BA.5.



De estas, las más recientes que preocupan según los expertos son las linaje BA.4 y BA.5, dos sub variantes vinculadas a la variante Ómicron que están impulsando un incremento de casos en todo el mundo.



Las variantes del Coronavirus se han comportado en un alto número de casos, que en su momento, incrementó el riesgo de mutaciones, cuanto más se propaga un virus, más posibilidades tiene de mutar, por lo que ahora se ha observado miles de pequeños cambios en esta enfermedad, la mayoría de poco impacto.



Lo que ha pasado es que algunas mutaciones ocasionaron nuevas variantes.

Estas nuevas variantes, dependientes de la Ómicron, han sido detectadas en Sudáfrica a principios del 2022 y continúan propagándose por todo el mundo, incluido nuestro país.



Incluso, se cree que estas sub variantes podrían superar en un futuro a las variantes anteriores.

Los especialistas en salud aún no saben con precisión cómo se seguirá comportando estas nuevas sub variantes del Coronavirus, dado que una buen parte de las personas alrededor del mundo han desarrollo cierta inmunidad a la infección que provoca la enfermedad y por la aplicación de vacunas en muchos países del mundo.



Esto ha ocasionado que en lo general la enfermedad del Coronavirus sea menos riesgosa, sin embargo la propagación de estas subvariantes parece seguir propagándose con mayor facilidad.

Sin embargo, ante esta percepción en todo el mundo, y principalmente en nuestro país, de vivir una etapa de menos riesgo de la enfermedad ha permeado en todos los estratos sociales en México.

Hay cierta relajación en las personas y el autocuidado pareciera que ha pasado a un segundo plano.



A pesar de que la autoridad ha insistido en que el uso del cubrebocas en lugar cerrados es indispensable, podemos notar que en muchos de los casos no se cumple esta norma.

Y qué decir de los aforos permitidos en lugares públicos, plazas comerciales, tiendas departamentales, restaurantes, estadios de futbol, conciertos de música, concentraciones masivas de eventos públicos y privados y el transporte público, por citar algunos escenarios a donde acuden cientos y miles de personas.



No podemos bajar la guardia, ni la ciudadanía permitiendo el no cuidado y la autoprotección, ni la autoridad en la materia abdicando su responsabilidad de reforzar las medidas de seguridad sanitaria en espacios públicos y de eventos.



Es indudable que en muchos países se han levantado las restricciones que habían impuesto para evitar contagios, lo que ha ocasionado que las personas interactúen más y con ello el riesgo de que el virus tenga la posibilidad de propagarse de nuevo.



Una nueva de infecciones nos acecha lo cual nos puede llevar a incrementar el número de hospitalizaciones y muertes.



Hay que estar pendientes, vale más prevenir que lamentar, y en medio de este panorama esta semana siguió la aplicación de dosis de la vacuna Pfizer a menores de 5 a 11 años de edad, sin duda un avance significativo en la lucha por acabar con este mal.