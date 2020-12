Pobreza en salud

Los datos son reveladores, México es el segundo país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con el más alto porcentaje de gasto que una persona hace en salud.

Este gasto en enfermedades crónicas puede ser factor para que una familia caiga en pobreza y es uno de los más altos del mundo. De hecho, la OCDE estima que para el 2030 el 40 por ciento de los adultos mexicanos tendrá obesidad, principal factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En México, las enfermedades crónicas representan 7 de las 10 principales causas de muerte. Las dos más importantes son la diabetes y las enfermedades del corazón.

Estos son datos y proyecciones terribles para un país en donde un 51.3 por ciento de su población se encuentran en el rango de edad de los 12 a los 29 años, un segmento joven que tendrá que cambiar sus consumos, estilo de vida, gasto en alimentos y eliminar el sedentarismo.

Con la pandemia del COVID-19, el mexicano que sufre algunas de las enfermedades cronicodegenerativas ha sufrido en doble partida en este 2020, hospitales de especialidades del sector de la salud cerrados para la atención y seguimiento de padecimientos como la hipertensión, diabetes, cáncer, problemas del corazón y cardiovasculares, por decir algunas, lo cual les ha generado un gasto extra.

El reto es mayúsculo y es necesario actuar de forma inmediata, no solo hablo de lo que las autoridades de los 3 niveles deben de hacer de forma urgente. La pandemia vino a desnudar el caduco sistema operativo de la estructura de salud en México, una red hospitalaria de edificios viejos y casi por caerse y recursos económicos presupuestarios que en los últimas décadas han venido a la baja y que en recientes años se ha agudizado de forma alarmante.

Nos hace falta una nueva cultura en nuestros hábitos alimenticios, reeducarnos en salud familiar, hemos dejado de hacer acciones preventivas a favor de nuestra salud.

El desafío no es cosa menor, implica que cada quien haga lo que tenga que hacer por cuidar su salud y la de su familia.

Si no nos cuidamos nosotros, ¿quién lo hará? Nadie, solo nosotros.

Y se entiende que para muchas familias la alimentación saludable es todo un desafío. Las jornadas laborales extensas, los largos tiempos de desplazamientos para ir al trabajo o escuelas, el alto costo para poder cocinar alimentos saludables, además de la desinformación para alimentarse de forma balanceada han hecho que muchos no accedan a alimentarse sanamente.

Somos un país rico en sus recursos naturales. México tiene una extensión de 11,122 km de litorales en donde se capturan, producen y se procesan una serie de especies marinas; además, cuenta con 145 millones de hectáreas dedicadas a actividades agropecuarias.

Es una gran riqueza que no se traduce para los que menos tienen, ni en ingreso, nivel de vida, salud, alimentación, por citar algunos ejemplos. La desigualdad es latente, más de 53 millones de mexicanos viven en condiciones de pobreza. Han fallado las políticas públicas relacionadas con el sistema alimentario, sus proyectos y programas.

El Gobierno, la sociedad, sus sectores, organizaciones y empresarios son los que deben tomar acuerdos y hacerlos realidad de forma urgente. La brecha de la pobreza, no solo alimentaria, sino en educación, crecimiento, desarrollo y bienestar es cada más ancha. No se puede seguir esperando, no podemos seguir viviendo en dos Méxicos.

Lo imaginario es muy diferente a la realidad de este país y del mundo globalizado.