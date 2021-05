Usos y hábitos en el internet durante la pandemia

El uso y las rutinas con la pandemia hicieron del hogar el campo de concentración de todas nuestras actividades, en un gran número de casos.

Especialmente los hábitos de los usuarios de internet en nuestro país cambiaron de forma importante.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

A causa del confinamiento y la parálisis social y productiva derivado de la covid-19 se aceleró el uso digital y del internet en todo el mundo y en México no fue la excepción.

Recientemente la Asociación de Internet MX (AIMx) y The Competitive Intelligence Unit (The CIU) desarrollaron y dieron a conocer el 17 Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2021, un referente a nivel nacional para poder evaluar el número de internautas, sus hábitos y preferencias en línea, así como las barreras que impiden alcanzar una plena conectividad en el país.

El reporte indica que los usuarios de internet en México ascendió a 86.8 millones en 2020, cifra equivalente a la adición de 8 millones de internautas en un año.

Por motivo de la pandemia el crecimiento en la contratación de internet tuvo un repunte en la tasa para alcanzar un nivel de doble dígito, es decir de un 10.2 por ciento, cifra mayor observada en los últimos cinco años.

Además se señala que 8 de cada 10 desconectados pretenden acceder a internet en los próximos 6 meses, lo que incrementará más el uso de la conectividad.

Otro dato importante que arroja este estudio es el incremento significativo en el uso de la conectividad para realizar actividades diarias como las educativas, de ocio y laborales, por eso el 51 por ciento de los usuarios incrementó el tiempo de conectividad en el último año.

A partir de la pandemia, los hábitos en el uso del internet han cambiado, tan es así que se ha expandido el uso de redes fijas para acceder a internet, es así que 9 de cada 10 usuarios se conectan por esta vía, mientras que la adquisición y expansión en la capacidad de descarga de datos se tradujo en que 7 de cada 10 internautas accedan por medio de redes móviles.

En esta nueva “normalidad” que vive el mundo las redes sociales con la mayor cantidad de usuarios es Facebook con 93 millones, Instagram 32 millones, Linkedin 16 millones y Twitter con 11 millones.

En un contexto global de la pandemia que favoreció para que una mayor parte de las actividades educativas y económicas se movieran hacia las plataformas digitales surgieron nuevos procesos y una nueva temporada apoyados en las tecnologías de información y comunicación.

Ya llevamos varios meses de adaptación a este nuevo entorno de comunicación y será necesario la creación de nuevas políticas públicas que ayuden a masificar y a incrementar la cantidad de usuarios a las tecnologías de la información y al internet.

El reto es mayúsculo, aún hay barreras para adoptar y usar la conectividad a internet, en el citado estudio a más de 2 mil 300 usuarios de internet se revela que una cuarta parte de la población se encuentra desconectada a internet.

Y las razones son muy variadas, la falta de habilidades digitales, el bajo poder adquisitivo, desinterés, no necesitarlo y la carencia de un dispositivo.

Aun así el giro es importante a raíz de lo que provocó la pandemia en México, y no solo en el uso del internet por las actividades relacionadas a la teleeducación y teletrabajo, sino en las áreas que acompañan a la economía digital, desde la venta de equipos, diversos servicios y nuevos aplicaciones, pero aún hay mucho por hacer.

“Es estéril y peligroso creer que uno domina el mundo entero gracias al internet cuando no se tiene la cultura suficiente que permite filtrar la información buena de la mala”: Zygmunt Bauman, sociólogo, filósofo y ensayista.