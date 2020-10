El ‘e-commerce’ y la pandemia del COVID-19

El e-commerce llegó para quedarse con la pandemia del COVID-19, que causó un punto de quiebre en el consumo de las personas alrededor del mundo.

El e-commerce se trata del comercio de mercancías y servicios a través de medios electrónicos, o sea que utiliza el internet como medio principal de intercambio.

Según la Asociación Mexicana de Venta Online que impulsa el ecosistema de comercio electrónico y la economía digital en México, en su reporte 4.0 “Impacto COVID-19 en venta online en México” del pasado 8 de septiembre, explica en el apartado “Impacto COVID-19 en las empresas de comercio electrónico en el periodo de medición marzo a agosto del 2020”, que el efecto negativo a causa del COVID-19 en México en volumen de negocios de los comercios y marcas ha ido disminuyendo a lo largo de la pandemia, donde 3 de cada 10 empresas han experimentado crecimientos en sus ventas totales durante el confinamiento.

De igual forma, el crecimiento de comercio electrónico en los comercios y marcas es evidente, donde 5 de cada 10 empresas están duplicando su crecimiento en internet

Así mismo, 2 de cada 10 comercios y marcas esperan que el e-commerce represente más del 30 % del total de sus ventas para 2021. La mitad de estas empresas incrementará entre el 1 y 25 % el portafolio de sus productos y 44 % ampliará las categorías que ofrece.

Un dato interesante es el interés de los comercios y marcas en participar durante el Buen Fin 2020, es así que los comercios y marcas tienen una expectativa agresiva de crecimiento del canal digital, donde 4 de cada 10 de las empresas esperan crecer más del 50 % su venta online durante la campaña.

En este reporte 4.0 “Impacto COVID-19 en venta online en México”, la Asociación Mexicana de Venta Online utilizó una metodología en encuesta online a empresas afiliadas a la AMVO en un periodo de levantamiento del 12 al 28 de agosto 2020, con una muestra de 361 encuestas completas y un margen de error del ±4.53 % e intervalo de confianza del 95 %.

Otros datos interesantes que arroja este reporte 4.0 de la Asociación Mexicana de Venta Online es en la “Medición de audiencias y presencia social durante COVID-19” en el periodo de medición del 9 de marzo al 16 de agosto, bajo la metodología de panel, con una fuente de población digital de edad de 6 a 18 años de edad.

La categoría de Retail es la 6ª más visitada en México y su audiencia móvil es la que más creció en el último año. 88 % de los internautas mexicanos acceden de forma mensual a los sitios y aplicaciones de dicha categoría.

Como efecto de la crisis sanitaria por COVID-19, las tres subcategorías de Retail que más han crecido en el año son salud, tiendas departamentales y comida/supermercados/despensa, donde en todos los casos incrementaron su audiencia más del 50 % con relación al año anterior.

En mayo de 2020, la categoría Retail mostró su audiencia más grande del año, por lo que iniciativas como Hot Sale y El Buen Fin inciden directamente en el incremento del consumo digital en sitios y aplicaciones de Retail (venta al detalle o comercio minorista, engloba a las empresas especializadas en la comercialización masiva de productos o servicios uniformes a grandes cantidades de clientes).

Pero, ¿qué ventajas tengo al comprar o vender por e-commerce?

¿Es seguro hacerlo?

¿En qué debo tener cuidado?

Son algunas de las dudas que nos asoma al entrar en este mundo fascinante de las compras por internet.

Al hacer compras a través del e-commerce tenemos la ventaja que podemos acceder a productos y tiendas en lugares remotos; no hacemos colas; accedemos a promociones y cupones de descuentos; encontramos una gran variedad de productos; las tiendas en online siempre están disponibles las 24 horas del día; podemos hacer compras digitales de descarga en productos como libros, películas, música, etc., y no se maneja dinero en efectivo. Estas son algunos de los atributos de comprar en línea.

Pero también hay algunos aspectos desfavorables que nos podemos encontrar al hacer compras en línea, como lo es no poder adquirir el producto de forma presencial en una tienda o establecimiento, lo que impediría una atención personalizada; de igual forma no poder probar el producto antes de comprarlo; el temor y la dificultad para verificar si el negocio de internet en línea es seguro; retraso en las compras que se hagan, entre otras más situaciones que se puedan presentar. Pero sin duda son más las bondades y aspectos positivos que encontramos al comprar online y utilizar el e-commerce a nuestro favor si lo hacemos de manera correcta, responsable, segura y cuidando aspectos de seguridad.