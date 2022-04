El control de mi salud

audima

Las enfermedades no transmisibles, también conocidas como enfermedades crónicas, tienden a ser de larga duración y resultan de la combinación de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y conductuales, afectan a todos los grupos de edad y a todas las regiones y países.

Los principales tipos son las enfermedades cardiovasculares; como los ataques cardiacos y los accidentes cerebrovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes.

Los factores de riesgo cardiovascular y en concreto la hipertensión arterial, hiperlipidemia y diabetes, representan una parte muy importante en relación con el emergente problema del sobrediagnóstico y sobretratamiento en atención primaria de salud.

Cuando abordamos factores de riesgo estamos actuando sobre características o condiciones de las personas que las predisponen a presentar una enfermedad, pero que no son el factor causal de la misma. Cualquier intervención que planteemos tendrá un carácter preventivo y deberíamos valorar muy cuidadosamente el balance entre los beneficios y riesgos. Tu edad, antecedentes familiares y el estilo de vida afectarán la frecuencia con la que necesitas realizarte un chequeo. No esperes hasta tener algún síntoma, es importante acostumbrarse a cuidar de uno mismo acudiendo a chequeos regulares. La mejor manera de iniciar es revisando tu función cardiaca, deberás vigilar tu presión arterial, y con frecuencia las cifras están realmente elevadas de forma crónica, pero asintomática, detectar un potencial problema de salud, sobre todo en personas que casi nunca se han medido la presión arterial, justifica un cribado extensivo sin que se acompañe de magnificación del problema. Aquellos pacientes ancianos, con sobrepeso y con cifras basales de PA más elevadas, tienen hasta 6 veces más riesgo de desarrollar HTA en los siguientes 5 años. En nuestro medio, se aconseja una periodicidad de cribado de 3 a 5 años en adultos <40 años y anual en aquellas personas >40 años o con otros factores de riesgo. La intervención no farmacológica es primordial y está consensuada con una indiscutible evidencia, por tanto, repasemos algunas de las recomendaciones que generan beneficio directamente sobre la Presión arterial y disminuyen el riesgo cardiovascular; dentro de las más significativas, se encuentran, disminución de ingesta de sal, moderar el consumo de alcohol, ejercicio físico, abandonar habito tabáquico y consumo de frutas, verduras y productos bajos en grasa.

Se aconseja también por consenso que, en población general, se realice el tamizaje con un perfil lipídico a los 40 años en hombres y a los 45 en mujeres, con el objetivo de calcular el riesgo coronario de estas personas. En aquellos >40 años que mediante una evaluación inicial tienen un riesgo bajo, debería repetirse el cálculo del riesgo coronario cada cuatro años. Otra enfermedad de gran impacto en la salud es la Diabetes Mellitus y la magnitud alcanzada supone un grave problema de salud pública. La prediabetes es un factor de riesgo de Diabetes Mellitus tipo 2 y se estima que a nivel poblacional 1 de cada 3 adultos podría ser prediabético.

Se estima que entre un 5 y 10% de personas con prediabetes desarrollará diabetes cada año y un 70% se hará diabético a lo largo de su vida. Esta alteración se asocia a obesidad abdominal, hipertensión arterial y dislipidemias aterogénica, es decir; factores de riesgo para enfermedad cardiovascular que conducen a una condición de vida desfavorable y en situaciones fatales la muerte. Se recomienda un programa de reducción de peso, baja ingesta de azúcares y ejercicio al menos 150 min por semana. Una estrategia combinada de dieta y ejercicio físico con una reducción de peso ≥5% ha demostrado ser la mejor para el abordaje de la prediabetes, evitando el uso innecesario de medicamentos y ofreciendo unos estilos de vida que mejorarán múltiples aspectos de la salud. La principal finalidad del tamizaje de estas enfermedades de alta importancia en la atención primaria de salud, es detectar factores de riesgo que permitan diagnosticar, identificar y prevenir cualquier alteración desfavorable para una calidad de vida.