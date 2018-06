Ánimos caldeados. En Concordia, el reciente debate de candidatos a la presidencia municipal dejaron los ánimos caldeados. Aún este fin de semana militantes y simpatizantes de los diferentes candidatos se enfrascaban en sendas discusiones a través de las redes sociales. Algunos de los simpatizantes cuestionaban desde el supuesto acaparamiento de espacios en el salón donde se llevó a cabo el encuentro de aspirantes, hasta la presencia de funcionarios públicos municipales. Lo cierto es que en Concordia las pasiones suelen desbordarse durante los comicios y los conatos de violencia no son raros. Es un municipio en el que la política desata pasiones.

Cuando no les llueve, les llovizna. Los que no salen del atolladero son los productores de Sinaloa, y es que hace algunas semanas les anunciaron que el precio de la tonelada de maíz blanco iba a estar cerca de los 4 mil pesos, como lo habían buscado desde hace tres años. Ahora resulta que no terminaban de festejar este logra cuando Bud hizo de las suyas, y acabó con el maíz en las zonas norte y centro del estado; y no conforme con eso, arrasó con algunas huertas de mango. Esto no solo retrasa las trillas, sino que algunos cultivos de plano ya no tienen remedio y pierden una parte importante de sus cosechas.

Enroque polémico. En San Ignacio el cabildo se mantiene en polémica por la destitución que decidieron de uno de sus integrantes por acumular inasistencias a las reuniones de comisiones y sesiones de cabildo. Antonio Luevano se llama el edil destituido, quien solicitó la clemencia de sus compañeros sin que hubiera un cambio de opinión. El fin de semana dieron el nombramiento a su suplente. Luevano mantiene la advertencia de que impugnara su destitución por inconstitucionalidad, ya que fue electo por voto ciudadano. La respuesta a esto lo dará el tiempo y el dictamen de algún juez de lo Contencioso Administrativo.

¿Les irán a cumplir? Mientras que durante el tiempo que no hay elecciones los policías son olvidados por todos los políticos y hay algunos que tienen más de un año esperando sus finiquitos de jubilación, en el Ayuntamiento en la actualidad ellos son los estandartes de las campañas de los políticos. No hay candidato a las diputaciones, tanto locales, como federales, así como a presidentes municipales, que no se comprometa a que les va a subir los salarios y mejorar las prestaciones a los policías. Algunos agentes dicen que ojalá y cumpliera uno, porque siempre en las campañas los aspirantes lo utilizan en el discurso, pero llegando al poder los olvidan.

Escuela clausurada. En Mazatlán el Consejo de Protección Civil mantiene clausurada una escuela pública de educación básica. Sí, los funcionarios de esa instancia consideraron que los alumnos pueden correr riesgo por la mala operatividad del sistema eléctrico. Los estudiantes han estado ya tres días sin clases. Lo más extraño del caso es que ninguna autoridad del gobierno municipal, ni de la Secretaría de Educación Pública del Estado, se haya acercado al plantel para buscar opciones que permitan a los alumnos continuar sus estudios, máximo cuando están en pleno proceso para los exámenes que marcan el cierre del ciclo escolar. ¿Que no la educación de las nuevas generaciones es lo más importante en el país?