Anita, la historia de un ciberacoso

El acoso cibernético o acoso virtual (ciberacoso) es un problema creciente debido a que en la actualidad, más que nunca, las personas usan teléfonos celulares y otros dispositivos digitales para enviar mensajes de texto, publicar cosas y chatear.

El ciberacoso es acoso o intimidación por medio de las tecnologías digitales. Puede ocurrir en las redes sociales, las plataformas de mensajería, las plataformas de juegos y los teléfonos móviles. Es un comportamiento que se repite y que busca atemorizar, enfadar o humillar a otras personas. Por ejemplo: difundir mentiras o publicar fotografías vergonzosas de alguien en las redes sociales. Enviar mensajes hirientes o amenazas a través de las plataformas de mensajería, hacerse pasar por otra persona y enviar mensajes agresivos en nombre de esa persona.

Te comparto la historia de Ana.

Ana y Daniela vivían en la misma calle y fueron mejores amigas durante algún tiempo.

En cierta etapa de la vida, coincidieron en la misma secundaria. Poco tiempo después cambiaron de domicilio. Cierto día, Ana recibió una invitación para ir a una fiesta de Halloween, pero Daniela no había recibido la misma invitación. Se sintió disgustada y le dijo que no fuera. Pero a Daniela no le pareció justo y decidió ir de todas formas.

Después de eso, las cosas se pusieron muy feas en el colegio. Sus compañeros comenzaron a evitarla y a reírse de ella a sus espaldas.

Cierto día, Ana vio su nombre escrito en una página web y en las paredes del baño de mujeres de la escuela. Cuando echó un vistazo al sitio web, tuvo una enorme sensación de malestar. El sitio estaba lleno de mensajes que ella le había escrito en secreto a Daniela. Pero también había algunos mensajes falsos escritos por ella misma. La había hecho quedar muy mal. Durante semanas y semanas continuó añadiendo más material, y cada vez lograba más repercusión (y más "me gusta" en las redes sociales).

Un día, en clase de informática se encontró a todos sus compañeros riéndose de una foto de ella, en la que aparecía dormida en el autobús con la boca abierta. Y ya no pudo soportarlo más. Salió corriendo de la escuela y se fue a casa llorando. Su madre llamó al director de la escuela y él obligó a Daniela cerrar la página web.

Si tú, que estás leyendo este texto, sabes o estás pasando por una experiencia similar, quiero informarte que ya existe la Ley Olympia, que te puede respaldar. Esta ley busca reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia.

Se conoce de esta manera gracias a su impulsora, la activista Olimpia Corral Melo, quien, después de ser víctima de la difusión de un video íntimo sin su consentimiento, se ha dedicado a promover proyectos que regulan la violencia digital.