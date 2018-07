Año de Hidalgo: terceros oficiales

Continúa el viacrucis para cobrar las millonarias deudas que el ISSSTE tiene con la proveeduría de medicamentos, sobre todo con los afiliados a la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos para la Salud (ANDIS), que ya acumula más de dos mil millones de pesos de 2016, 2017 y lo que va de 2018.

Un empresario desesperado, quien nos pidió quedar en el anonimato por miedo a represalias, nos describió el método que “terceros no oficiales” utilizan para negociar con el organismo encomendado a Florentino Castro el pago parcial o total del multimillonario adeudo con los proveedores.

Así el diálogo perverso, al peor estilo gangsteril: “Qué tal, mucho gusto, soy fulano de tal y vengo extraoficialmente para ayudarle, en la medida que podamos entendernos, con el tema de morosidad y la cuantiosa deuda que el ISSSTE tiene con la proveeduría de medicamentos, como es su caso en particular”.

“Mire usted, si el ISSSTE no le ha pagado 2016, 2017 y lo que va de 2018, en breve usted no tendrá las condiciones financieras para surtirle los medicamentos y suministros acordados en el contrato de la compra consolidada. Con riesgo de infringir la cláusula que indica no poder dejar de abastecer unilateralmente, lo cual haría a su empresa el ser sujeta a elevadas sanciones económicas e inclusive la inhabilitación que podría ser de hasta cinco años, con la imposibilidad de poder ser proveedor del Instituto.”

“Ahora bien, hipotéticamente, si a usted el ISSSTE le pagara, si no el total de su deuda, una cantidad sustanciosa, ¿estaría dispuesto a cubrir una comisión por pronto pago?”

Hasta donde nos dice la fuente, las comisiones van de ocho a 12%, según la suma recuperada, así de literal y claro.

Obviamente, ningún empresario se atrevería a denunciar este proceso de negociación “extraoficial” que seguramente es del conocimiento del propio Florentino Castro y de su antecesor, José Reyes Baeza, director del ISSSTE, quienes ya recibieron un buen tramo de los recursos que les envió Hacienda.

Urge ya la intervención de la Secretaría de la Función Pública, que encabeza Arely Gómez, y del mismo IMSS, que dirige Tuffic Miguel, pues fue el organizador de las compras consolidadas. Y que la Secretaría de Hacienda, de José Antonio González Anaya, informe sí en verdad ya mandó recursos al ISSSTE, y que su Organismo Interno de Control explique qué ha estado haciendo al respecto.

Esta historia de corrupción, amedrentamiento, chantaje y fraude podría beneficiar a los “terceros extraoficiales” y a quienes estén coludidos dentro del ISSSTE, con una media de 10% de comisión nada más de los socios ANDIS, unos 200 millones de pesos.

Que no le extrañe que esta práctica se generalice al resto de las dependencias del gobierno federal que mantienen deudas con contratistas. Juzgue usted.

¿MARTÍNEZ A PROMEXICO?

Al final se están confirmando los adelantos que le dimos sobre los personajes que dirigirán tanto Pemex como la CFE, esto es Octavio Romero y Manuel Bartlett, respectivamente. El anuncio de Andrés Manuel López Obrador no gustó nada a la comunidad inversionista porque manda una pésima señal. Se cree que la Reforma Energética instrumentada por Enrique Peña Nieto va para atrás. Ni Romero ni Bartlett, ni mucho menos Rocío Nahle, propuesta como secretaria de Energía, tienen el perfil técnico para continuarla. Pero siguiendo con los cuadros que se van perfilando, el que será director del Fonatur es Rogelio Jiménez Pons, ex director de Turismo de Tabasco en el sexenio 1977-1982. Asimismo, considere a Abel Hibert, quien fuera comisionado de la Cofetel del 2002 al 2006, como futuro subsecretario de Comunicaciones. Y un fichaje muy interesante que está sonando, pero no lo dé todavía como un hecho, es ni más ni menos que Lorenza Martínez para dirigir ProMéxico.

APRIETAN A SENDA

Le platicaba de la situación que vive el Grupo Senda, que dirige Ricardo Clausse. Son exactamente tres mil 500 millones de pesos los que requiere reestructurar. El principal operador de autotransporte de pasajeros en el norte del país solicitó un plazo de tres años, más uno de gracia, amén de un crédito de 350 millones de pesos como capital de trabajo. Sin embargo los bancos se han mostrado inflexibles. Están demandando que la familia fundadora que encabeza Jaime Rodríguez deposite en un fideicomiso las acciones de control de la holding como garantía. BBVA-Bancomer, que conduce Eduardo Osuna, es el representante común de los acreedores, entre los que están además Credit Suisse de Jorge Villarreal, Banorte de Carlos Hank González, HSBC de Nuno Matos, Bancomext de Francisco González y CI Banco de Mario Maciel. El viernes Senda ya confirmó que solicitó el Concurso Mercantil.

GANÓ MEGACABLE

Como se temía, Banobras, que conduce Alfredo Vara, adjudicó su contrato de servicios de la red LAN, red inalámbrica y telefonía IP a un favorito, como denunciaron días atrás los tres consorcios que participaron en la licitación. El ganador fue Hola Innovación, que lleva Armando de la Torre, firma que ofertó 81.9 millones de pesos. Se trata de una compañía en la que participa Megacable, de Enrique Yamuni, y que ya tenía el contrato. Dejó fuera a Telmex de Carlos Slim y Axtel de Tomás Milmo, entre otros.