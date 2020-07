Ante el Teesin, nueva queja contra el Químico por desacato a resolución

Nueva queja contra el Químico. Ahora por desacato, la síndica procuradora Elsa Bojórquez presentó ante el Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa (Teesin) un documento de “incidente por inejecución de sentencia” en contra del alcalde Luis Guillermo Benítez. La nueva denuncia se da precisamente en medio de otras denuncias y quejas en contra del alcalde de Mazatlán, unas por acusaciones infundadas contra empresarios y periodistas, además de otras por violación a los derechos políticos, violencia de género y acoso laboral, estas últimas hechas por la síndica procuradora. No se cuentan las quejas y denuncias que al interior de Morena le han enderezado al Químico, a quien sus propios “compañeros” de partido lo acusan de traidor.

El “incidente” promovido por la síndica ante el Teesin es parte, mas no lo mismo, de la resolución que ya emitió ese Tribunal y contra la cual presentó un recurso el alcalde que llevó el tema hasta la Sala Superior en Guadalajara. Pero ambas son harina de diferentes costales. La queja de la síndica es por el incumplimiento a la resolución del Teesin y que el alcalde Luis Guillermo Benítez se niega a cumplir.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Una parte es que el alcalde debió de haber pedido una disculpa pública a la síndica en sesión de cabildo y la otra es la orden de que el alcalde permita que sean auditadas varias de las dependencias municipales en las que se presume hubo y hay malos manejos, actos de corrupción, doble facturación. A la síndica procuradora le ha sido negado el acceso a la Dirección de Planeación, a Cultura y Jumapam. En ellas se busca

aplicar auditorías que aclaren el manejo de los dineros públicos. Solo en la Dirección de Bienestar Social se le permitió a la síndica realizar su trabajo de revisión de los recursos públicos. Hay abogados que adelantan la posibilidad de que el Químico quede fuera de todo intento por convertirse en candidato a gobernador, pues con estos procesos abiertos pudiera quedar inhabilitado. Esperemos que no. Sería un manjar periodístico que el Químico se convirtiera en candidato a la gubernatura. Pero ni sus propios compañeros de Morena lo quieren.

Se enojo el alcalde. Para el presidente municipal de Mazatlán, quienes lo criticamos los hacemos “por dinero”, por “consigna” y por “otros intereses”. Luis Guillermo Benítez dedicó una entrevista no solo para responder a las críticas que publicamos sobre su “campaña” en el recorrido que realizó en la zona norte de Sinaloa. Sino también como es su costumbre visceral, descalifica a quien lo critica. No es nada nuevo. El Químico, desde su arribo a la Presidencia Municipal, se ha dedicado a denostar, acusar sin pruebas y descalificar a quienes lo critican y a quienes considera “adversarios”. Lo hizo contra empresarios, ahí está el caso de la familia Toledo a la cual ridículamente le arrebató el estadio de beisbol con un estruendoso escándalo y terminó regresándoselo. Este el caso del empresario Rodolfo Madero, a quien acusó de todo, lo demandó y, como respuesta, le canceló el proyecto turístico Camino al Mar, que después de varios días tuvo que permitir su apertura. Ha descalificado a periodistas, a medios de comunicación. Sus hociconadas han llegado a manchar a medios serios. Hoy regresa a las andadas porque le enoja que se ventilen sus actos de campaña. Descalifica a los que lo critican, ese es su modo. Muy diferente a otro aspirante de Morena a la gubernatura, el senador Rubén Rocha Moya. Que ante las críticas que ha recibido y que han sido muchas, actúa con inteligencia. Cosa que el Químico no tiene.