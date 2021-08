Ante la amenaza de huracán preparan 128 albergues para evacuar familias

Alerta en Sinaloa. 128 albergues están listos para ser utilizados en caso de una emergencia. El Consejo Estatal de Protección Civil se declaró desde ayer al mediodía en sesión permanente para monitorear el desplazamiento del huracán Nora. Los municipios de Sinaloa se declararon en alerta. Particularmente los costeros, donde se presume que podría impactar Nora con intensas lluvias y un alto oleaje. Francisco Vega, director de Protección Civil en Sinaloa, y el secretario general de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, encabezan este consejo estatal. En él participan el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y todos los grupos de auxilio que se tienen en la entidad. Los alcaldes también forman parte de esta sesión. El monitoreo de Nora hasta ayer por la noche marcaba la posibilidad de que no impactaría en Sinaloa a su paso rumbo al Golfo de California. Pero sí habría afectaciones con lluvias estimadas desde los 50 a los 150 milímetros. Vega estableció que ya se tienen preparados 128 albergues para desplazar en caso necesario a los habitantes de las zonas bajas de la costa sinaloense. La capacidad de esos albergues es de 50 mil personas que estarían ahí con todas las medidas de salud para evitar contagios por Covid-19. En Mazatlán, los que saben, sacaron las lanchas pesqueras de la zona de Playa Norte y las colocaron arriba en el malecón. Son los pescadores de escama los que mejor información tienen y saben los riesgos que corren las embarcaciones en caso de que pegue un huracán. Las agencias de vehículos vaciaron sus exhibidores y pusieron a buen resguardo los vehículos. En algunas tiendas de autoservicio se registraron largas filas de personas que acudieron para comprar alimentos enlatados, agua y otros artículos considerados por ellas necesarios. Las autoridades de Protección Civil pidieron a la población mantenerse informadas sobre el comportamiento del huracán, que se cree comenzará a hacerse sentir desde las primeras horas de este domingo y al mediodía se estaría localizando justo frente las costas de Mazatlán, con rumbo al norte. ¡Cuidado!

Las viviendas para desplazados. El gobernador Quirino Ordaz Coppel no quiere irse sin darle respuesta a los desplazados por la violencia en el sur de Sinaloa. Mesas de pláticas y revisiones, hasta que por fin se concretó la construcción de 120 viviendas. Ayer, Ordaz Coppel vino a Mazatlán para supervisar personalmente la construcción de viviendas, que para el líder del MASS, Miguel Ángel Gutiérrez, vienen a darles seguridad y certeza a las familias que por la violencia en sus respectivas comunidades tuvieron que salir huyendo. Muchos de ellos nada más con lo que traían puesto. Desde hace meses, la demanda de viviendas para desplazados estaba presente. Pero después de encontrar el camino para darles certeza jurídica en esas viviendas, se comenzaron a construir y ya algunas de esas casas están habitadas por las familias.

Desafían el tiempo. Capitanía de Puerto no suspendió la navegación a embarcaciones menores. Consideró que no era necesario pues ayer todavía no se registraban marejadas provocadas por el mal tiempo. Esto fue aprovechado por cientos de visitantes que abordaron diversas lanchas de paseo y se trasladaron a la Isla de la Piedra a pasar todo un día. Hasta uno de los catamaranes de paseo por la bahía se pudo observar por la tarde. Los riesgos siempre están latentes ante la cercanía de un huracán. Pero corrieron el riesgo.