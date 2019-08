Ante la falta de una verdadera política pesquera

Incertidumbre pesquera. Pescadores de altamar y aguas interiores lo saben. Si no se mueven y protestan, les pasará lo mismo que con los gobiernos priistas. Y de eso están cansados. Y por eso muchos habrían elegido el camino del cambio, con Morena. Pero ya se dieron cuenta que las cosas no están bien. En Mazatlán, un numeroso grupo de pescadores están en “plantón” frente las instalaciones de Conapesca. En México ayer se manifestaron en el Zócalo. La situación para los pescadores está clara. No existe una política pesquera en este gobierno. Al menos no se conoce.El titular de Conapesca, Raúl Elenes, no ha sido capaz de articular programas que se reflejen en beneficio de los pescadores. No de los armadores exclusivamente. De los obreros del mar. En los últimos tres sexenios, la pesca fue relegada. Los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, del PAN; con Enrique Peña, del PRI, no sabían nada y tampoco quisieron entender algo del sector pesquero. Y ahora con Andrés Manuel López Obrador, podría ser igual. Lo primero que demandan los pescadores es que López Obrador volteé a verlos. Los escuche. Porque parece ser que en campaña solo les siguió el rollo. Ahí está el exlíder de la Unión de Armadores del Pacífico, Ricardo Michel Luna, que al bordo del infarto por felicidad, le dio las gracias anticipadas a López Obrador porque bajaría el precio al diesel marino y prometió apoyar a la pesca. Nada, pescadito. Actualmente, los pescadores demandan programas de apoyo al sector, como el Propesca y el subsidio al diesel marino, que prometió otorgar en campaña el hoy presidente López Obrador. Del asunto del programa de Empleo Temporal, ni se diga. Sinaloa, en reunión de Conago, pidió que se replicara este programa de Empleo Temporal en campos pesqueros. Con recursos propios del estado, como lo hace Sinaloa. La moción la presentó el gobernador Quirino Ordaz Coppel como coordinador de la Comisión de Pesca y Acuicultura de Conago. Las falsas promesas no se valen ante las grandes necesidades que enfrentan las comunidades pesqueras.

¡Qué bonito! El alcalde de Fresnillo, Zacatecas, se la creyó. ¡Y bien! El viernes 2 de agosto, Saúl Monreal Ávila recibió las “llaves de la ciudad” y el nombramiento de “Huésped Distinguido”. La ceremonia se realizó en la sala de cabildo de Mazatlán, encabezada por el “conspicuo” alcalde Luis Guillermo Benítez. De ahí, el “Huésped Distinguido” se fue a una comelitona donde abundaron las ambarinas. Hasta ahí, todo bien. Pero ¿qué creen? Al “Huésped Distinguido” se le ocurrió seguir el festejo y se fue a “La Botana”. Ahí abundó el alcohol (whiskies caros) y lógicamente las muchachas más bellas de ese centro pasaron por su mesa. Todo alegría. Todo jolgorio. Lástima que no hubo video, como cuando balconearon a los líderes panistas en Puerto Vallarta en fiesta con prostitutas (Remember Montana). Horas después de libar con enjundia y pasión, el alcalde de Fresnillo, el morenista Saúl Monreal Ávila, decidió terminar la fiesta. ¿Y qué creen? Se salió sin pagar la cuenta. No sabemos exactamente cuánto fue, pero fácilmente rebasaba los 50 mil pesos. Todavía en la puerta del antro, un trabajador salió y le dijo de la cuenta. Le valió. Y arrancó en su vehículo, con tan mala suerte, que fue y se impactó contra una patrulla de tránsito. El sujeto es hermano del líder del Senado, Ricardo Monreal.