Ante la tragedia…

La solidaridad. Es cierto que en nuestra vida colectiva se ha impuesto un individualismo exacerbado. Una especie de competencia salvaje que anestesia las más profundas fibras morales, que corroe los cimientos de la convivencia, deteriora el tejido social y lastima el ensamblaje interno, ese que cohesiona y da sentido a las relaciones sociales que se crean y recrean a través de nuestros intercambios cotidianos. Y, sin embargo, ahí están, vivos, esos sentimientos que afloran cuando nos enfrentamos a situaciones extremas.Para quienes vivimos en eso que erróneamente llaman “provincia” o “interior del país”, la ciudad de México es una ciudad deshumanizada, impersonal, difusa, caótica y enloquecida. Ahí, en condiciones normales, cada quien parece ir a su aire, y lo que impera es una despiadada lucha por la supervivencia. Pero no. Hay un sustrato profundo que aflora en momentos cruciales de la vida.Así ocurrió el 19 de septiembre de 1985 y el mismo día de este trágico 2017.Son los sentimientos de solidaridad. Si algunas imágenes los condensan son las que hemos estado viendo en la televisión en la afanosa y desesperada tarea de rescate primero de la pequeña de nueve años de los escombros de lo que fue el colegio Enrique Rébsamen, y luego de la (pre)adolescente Frida Sofía y dos de sus compañeritos de secundaria, que serán símbolos de esta movilización. Con el corazón estrujado seguimos esta titánica e interminable tarea y, al final, todos celebramos el triunfo de la vida sobre la muerte.Esas cadenas de gente anónima, sencilla y humilde, los topos, los binomios caninos, los encargados de Protección Civil, especialistas, técnicos y profesionales, personal de las corporaciones de seguridad, efectivos del Ejército y la Marina, buscando salvar una vida, nos reconcilian a todos porque, finalmente, sabemos que en situaciones límite se ponen a prueba los resortes morales y espirituales que cohesionan el tejido social. Es un ejemplo de heroísmo cívico que desde ya forma parte de un patrimonio que a todos corresponde.No quiero idealizar a esa sociedad civil, esa que emergió poderosa y que en un ejercicio de autonomía y libertad rebasó a instituciones esclerotizadas hace 32 años, sino tan solo destacar esa enorme potencialidad de organización y movilización frente a la tragedia, la adversidad y la desgracia. Y no es que solo los mexicanos seamos así –solidarios, hermanados en los momentos difíciles--, muchos otros pueblos lo son, pero sí ratificamos que somos portadores de esos valores supremos de todo ser humano.Lo que he dicho sobre los “chilangos” –dicho sin el sentido peyorativo que normalmente se le confiere al término; recuérdese que más de uno propuso no hace mucho que ese fuera el gentilicio de los habitantes de la ciudad de México— es extensivo, naturalmente, para los habitantes de otros estados que también sufren ahora este descontrolado embate de la naturaleza: Morelos, Edomex, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. A todos ellos tenemos que expresarle nuestro apoyo y solidaridad moral y material.En Sinaloa somos también solidarios por naturaleza. Hemos tenido oportunidad de demostrarlo. Así lo hicimos hace unos cuantos años a raíz del huracán Manuel, que devastó una parte importante del estado. Estamos ante la oportunidad de dar una nueva muestra de solidaridad ante la tragedia.