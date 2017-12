Las palabras y las acciones que realizamos son como flechas, que una vez disparadas, ya no pueden detenerse ni regresarse.La mayoría de nuestros fracasos ocurren por desconocimiento de las leyes del éxito o por su inadecuada aplicación, y una de esas leyes es que siempre que vayamos a decir algo, o realizar acción alguna, dediquemos un instante, por lo menos, a pensar en lo que diremos y o en lo que haremos. Que hagamos antesala.La antesala de la acción es el espacio donde debemos hablar con nosotros mismos, permitir que el pensamiento llegue a la corteza cerebral y no se quede en el cerebro primitivo, para despojarnos de la pasión humana, de la respuesta por sobrevivencia, de lo visceral, para observar y valorar nuestro presente, nuestra realidad existencial, para analizar nuestra conducta, para sentir si estamos armónicos con nuestro entorno, si nuestra conciencia está de acuerdo.Y es que en la mayoría de los casos usted ya sabe, consciente o inconscientemente, cuál palabra o acción es la correcta, cuál cosa es la constructiva y cuál haría daño, pero muchas veces no deja que ese saber sea lo que dirija sus acciones, y, sin pensar, sin hacer antesala, emite palabras o realiza acciones que no corresponden a lo que usted ya sabe que es bueno.Permita pues, que sus palabras y actos pasen siempre por la antesala, por el tribunal de su propia conciencia, antes de salir. Deténgase unos instantes en ese salón de pasos perdidos, para analizar los factores y circunstancias para que sus acciones sean justas, fraternales y positivas.Y así como en una oficina, no se puede entrar directo a hablar con el ejecutivo sin antes avisarle o hacer antesala, así también adquiramos la costumbre de hacerlo con nuestras palabras y acciones.