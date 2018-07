Apagones constantes en Alturas del Sur

Atención, técnicos electricistas, hay chamba en el fraccionamiento Alturas del Sur en Culiacán, esto debido a los constantes apagones de lámparas en varias calles del sector popular. Vecinos denuncian que durante las noches son hasta casi 15 minutos que se apagan y no vuelven a prender, así que los interesados en la chamba, favor de llamar al teléfono (697) 109 5316 y preguntar por el encargado de la Superintendencia de la Comisión Federal de Electricidad en Sinaloa y así evitar las lluvias de quejas contra la CFE.Se solicita raza que sepa hacer mapas para que se aviente uno bien perrón de las calles de la colonia Militar, en la ciudad de Guamúchil, en el que señale los hoyos que la lluvia ha dejado para que la raza que pasa por ahí en sus naves sepa dónde están y pueda sacarles la vuelta pa’ que no se les vayan a golpear sus unidades. Si te interesa la chamba, márcale al mero mero de Obras Públicas, Víctor Jáquez, al (673) 732 06 38.Donde siguen a la espera de que se concluyan los trabajos de pavimentación es en el campo pesquero el Huitussi, están que se queman por estrenar la vía, la cual sigue apareciendo bloqueada. Si alguien le ve la pista al director de Obras Públicas, Francisco Miguel Retamoza, échele el pitazo al teléfono (668) 8818709 si puede intervenir pa’ que se libere el acceso o les dé informes pa’ cuándo se dará por inaugurada la obra.¿Sabe usted de un buen abogado? Es que al Ayuntamiento de Mazatlán parece urgirle uno, pese a que cuenta con un departamento jurídico. Y es que primero el exsecretario operativo de Seguridad Pública Municipal le gana una demanda por despido injustificado por lo que tendrá que pagarle 1.2 millones de pesos. Luego, se le amparan los vendedores que habían sido desplazado de la explanada Sánchez Taboada, por lo que ya están de nuevo en esos espacios turísticos. Parece que el equipo de abogados no da una. Así que si se anima a darle una recomendación al presidente municipal, Joel Bouciéguez, marque al teléfono (669) 9158071.La Jurisdicción Sanitaria número 1 de la Secretaría de Salud anda toda alebrestada buscando unas buenas pastillas pa’l dolor de chompa, por el posible caso de dengue que están tratando en la colonia Romanillo de Los Mochis, y es que por más descacharrización y fumigadas, la mera verdad es que los huevecillos del mosco transmisor del dengue, zika y chikunguña se multiplicaron con las lluvias. Si alguien tiene aunque sea un Paracetamol, échele el fonazo al chaca de la Jurisdicción, Felipe Velázquez Zazueta, al teléfono (668) 812 1719.