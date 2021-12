Aparece repentinamente Rocha en Rosario y lanza nuevos compromisos

audima

Rocha y la Santa María. El gobernador apareció sorpresivamente en la comunidad de Santa María. Ahí donde se construye un nuevo pueblo. Porque en el anterior se construye la presa que lleva el mismo nombre. La construcción de las viviendas que forman parte del nuevo poblado va avanzada. Son 148 familias de comuneros. La visita del gobernador Rubén Rocha Moya forma parte de los compromisos que desde antes de asumir el cargo hizo ante los comuneros cuando acompañó al entonces gobernador Quirino Ordaz Coppel. Ambos, Rocha Moya y Ordaz Coppel, en aquel momento cumplían una instrucción del presidente López Obrador, quien les dijo que le interesaba que todo se hiciera bien en este proyecto de apoyo a los comuneros. La primera etapa de construcción de viviendas ya terminó, prácticamente. Y Rocha Moya ayer se comprometió no solo a agilizar la segunda etapa de construcción de las viviendas, sino también a terminar la iglesia, construir un museo de la memoria y una clínica de salud. También Rocha Moya se comprometió en mejorar el entorno y accesos a la comunidad. Entre los comuneros hay confianza de que se les cumpla con lo prometido. Y que eso sea rápido.

Mal arranque. Los panistas en Sinaloa van de mal en peor. Lo que prometía ser una acción que les permitiría arrancar por la recuperación política y espacios perdidos, amenaza en convertirse en una pesadilla. La nueva presidenta electa, Roxana Rubio, comenzó mal. Le dio la razón al gobernador morenista y arremetió contra algunos de sus compañeros de partido, entre ellos al presidente saliente, Juan Carlos Estrada. El motivo fueron los sucesos que se dieron en la jornada electoral del PAN. Sucesos que hasta hoy no han sido debidamente aclarados por los protagonistas. El diputado local del PAN Adolfo Beltrán que primero se dijo que había sido “levantado”. Después se dijo que no, que solamente hubo presencia de un grupo armado que violentó su casa. Y quien precisó esa versión de que no había sido “levantado” fue precisamente el gobernador Rocha Moya. El presidente del PAN en Sinaloa, Juan Carlos Estrada, había responsabilizado a gente cercana del gobernador. Y la nueva presidenta se fue por la vía de Rocha Moya. Para aderezar el conflicto panista, la excandidata a la dirigencia estatal del PAN Verónica Montaño adelantó que impugnará la elección, pues hubo violencia que inhibió la elección. Cuando el PAN en Sinaloa necesitaba claridad y presentarse como un partido de esperanza, apareció la noche.

Aunque la mona se vista de seda… Quienes esperaban que el Químico Luis Guillermo Benítez cambiara en esta su reelección como alcalde, tendrán que seguir esperando. El Químico, en esta segunda vuelta, ya aprendió cómo hacer las cosas como él quiere, a su capricho y sin importarle para nada quienes se opongan y lo que digan. Dobló a la oposición que incipiente asomaba en el cabildo de Mazatlán. Los exhibió. Y, de paso, fue factor para un golpe demoledor contra su anterior aliado, Melesio Cuen, líder del Partido Sinaloense, actualmente secretario de Salud. Al PAS no le cedió nada. En cambio, habrá que ver el pago en especie y otros favores para aquellos regidores que se le arrodillaron para sacar adelante sus caprichos y nombrar a sus colaboradores. Pero no solo ellos ya conocieron de lo que es capaz el Químico. Los Toledo, actual concesionarios del estadio de beisbol, han vuelto a ser amenazados por el Químico. Que les quitará la concesión. ¿Para qué? Pues para dársela a sus “amigos” o socios vaya usted a saber, al Grupo Arhe.