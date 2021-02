Aparecen juntos Quirino y Malova

Señales. Por si fuera poco para el aspirante priista a la gubernatura Mario Zamora Gastélum y para la alcaldía de Ahome, Marco Antonio Osuna, los malovistas le dieron vuelo ayer a unas fotos en la que aparecen juntos el gobernador Quirino Ordaz Coppel y el exgobernador Mario López Valdez (Malova) en la inauguración de la Serie del Caribe en Mazatlán. Esto se da en el contexto de que dicen que el aspirante priista a la gubernatura Mario Zamora Gastélum les tumbó el acuerdo que según habían pactado para la alcaldía. Se habla que Zamora Gastélum estuvo en el evento y no se tiene registro que haya estado con Ordaz Coppel. No necesitan decir Ordaz Coppel y López Valdez de qué hablaron porque con la percepción se tiene.



Choque. Apenas recibió la constancia de candidato priista a la alcaldía de Ahome, Marco Antonio Osuna Moreno se deslindó del malovismo y del gerardismo. Eso no tendría mayor significado si lo hubiera hecho en los mejores términos. Pero no. Lo hizo de la peor manera, golpeándolos, a sabiendas de que Bernardino Antelo Esper, uno de los alfiles de esa corriente política no solo en el priismo sino en Ahome, había recibido el mismo documento que él y con él, pero para la diputación local por el Distrito Electoral 03. Muchos dicen que Osuna Moreno ya traía diferencias con el malovismo y el trebolismo, pero también reflexionan que podía haber intentado suavizar las relaciones o mínimo no “torearlos”. Para llegar a esto era indispensable razonar que el que los ocupa es él para ganar la elección, no al revés.

Duro. No se sabe de dónde viene, pero todos suponen que es en respuesta a su actitud beligerante. La guerra sucia contra Osuna Moreno inició. Una foto de él con un cuadro de reconocimiento empezó a circular. Sobre el cuadro sobrepusieron la palabra traidor, con letra alta. Para mal de él y de su “padrino” de ocasión, Mario Zamora Gastélum, les pegó duro. Algunos no se van muy lejos cuando Osuna Moreno fue cobijado por el malovismo cuando gobernaban Ahome, sino recogieron lo más reciente: previo a la nominación Osuna Moreno amenazaba, chantajeaba, que con el PRI o sin el PRI iba a ser candidato. Incluso, el propio líder de Movimiento Ciudadano, Cristhian Palacios, reveló que habían entrado en pláticas con Osuna Moreno. Por eso, el discurso de lealtad priista de Osuna y Zamora no les queda muy bien.



La lista. La carrera por la candidatura morenista a la alcaldía de Ahome arrancó. Al registro de Milo Ibarra, Ramón López Félix, Angelina Valenzuela y Lucio Tarín, ayer le siguió la diputada local Cecilia Covarrubias. Ya se sabrá cuántos más le entran porque como si fuera una vacilada hasta el secretario de la comuna, Juan Francisco Fierro, le entró “el gusanito” para hacerlo también. O sea, el alcalde Guillermo “Billy” Chapman ya quiere dejar heredero si no logra la candidatura a la diputación federal, que es lo más seguro.

El perfil. No son pocos los que coinciden que el Partido Sinaloense tiene la “oportunidad de oro” para alcanzar la alcaldía de Ahome y El Fuerte. Si el líder del PAS, Héctor Melesio Cuen, decide ir para las alcaldías sin Morena, pero con buenos candidatos, que tengan la aceptación de los grupos enfrentados con el zamorismo y el osunismo, pero además que tengan ascendencia con grupos de morenistas, es alta la posibilidad de que gane. Pero si va a ir con Marysol Morales, Adrián Cázarez, Carlos Roberto Valle Saracho o Luis Puente, pues la oportunidad la va a dejar ir. Es lo mismo en El Fuerte. Si va con Daniel Valdez, “El Musa”, va al fracaso. En las últimas horas surgió el nombre del exregidor José Luis Lachica. A este lo impulsan grupos del PRI y de Morena, pero quieren que lo arrope el PAS.