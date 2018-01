Apegarse a la legalidad vial

Los agentes de Vialidad en Ahome no recogerán licencia, tarjeta de circulación o placa si algún chofer de una unidad comete una infracción vial.

Esto se acordó en el seno del Consejo Municipal de Seguridad Pública y que ayer fue dado a conocer por el alcalde Álvaro Ruelas Echave.

La medida no es otra cosa más que apegarse a la legalidad de la que estuvieron apartada durante mucho tiempo.

El propio alcalde reconoció que la acción de los agentes violaba los reglamentos. Sin embargo, no todo es bueno para los infractores porque si no traen identificación el vehículo se les va a recoger. Incluso, si no pagan la multa se les podrá embargar o hasta rematar la unidad.

El anuncio generó opiniones encontradas, ya que algunos avalaron la medida y otros la cuestionaron. Lo mejor que los choferes pueden hacer es respetar la normas de vialidad. Las más comunes es no pasarse un alto, no excederse en la velocidad, no hablar por teléfono, no conducir bajo los efectos del alcohol, entre otras.

De lo que se trata es actuar con responsabilidad al volante. Hacer caso de las recomendaciones que se difunden de los programas para prevenir accidentes es la inversión más segura para no andar en vueltas y no desembolsar recursos por mucho o poco que sean en el pago de infracciones.