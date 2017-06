Apellidos, machismo y equidad de género

Decía el filósofo de Güémez: el uno va primero y después va el dos, pero en el veintiuno, el dos se merendó al uno. Algo parecido va a ocurrir en España a partir del primero de julio, cuando entre en vigor una reforma del Registro Civil que elimina la prevalencia que durante siglos ha tenido el apellido del padre por sobre el de la madre al momento de registrar un hijo, y deberán ponerse de acuerdo sobre el orden de los apellidos. Sin duda, un cambio de hondo calado en una sociedad tradicionalmente machista y autoritaria.Es un extraordinario avance en el propósito de alcanzar la equidad de género. Es cierto que en este caso el orden de los factores no altera el producto, pero se trata de un cambio cualitativo, profundo, que altera el modo en que se han articulado las relaciones, de subordinación, entre el hombre y la mujer durante siglos. Habrá resistencias, confusiones y jaleos varios, y en caso de desacuerdo la justicia, según diversos criterios y plazos, decidirá el orden de los apellidos.Partamos del hecho de que, ciertamente, hasta hoy, por una costumbre sedimentada durante cientos de años, se ha considerado al apellido como la seña de identidad de la familia. Pero la mujer también tiene una identidad que precisamente por ello no puede transmitir: lo impide el modelo de relaciones patriarcales con toda su cauda de dominación y desigualdades que apenas ahora, en la medida en que se avance hacia la construcción de una sociedad moderna, puede empezar a desmontarse.En el caso de España, hasta hoy, al momento de registrarse un hijo, puede colocarse primero el apellido de la madre pero, si hay desacuerdo, prima el apellido del padre, y así ocurre en prácticamente todos los países de habla española, a diferencia de Portugal y Brasil, países en los que el apellido del padre va en primer lugar. Otros países, como Alemania, Reino Unido y Suecia, se utiliza solo un apellido. Digamos que es otra cultura, y un apellido u otro han terminado por acomodarse bien.Y en México, ¿qué pasa? Aquí la tradición indica que el apellido del padre va en primer lugar. Es la cultura y el modelo de relaciones que ha prevalecido durante siglos. Pero las cosas también han empezado a cambiar: los estados de Yucatán, Morelos y Edomex han introducido modificaciones legales que permiten a los padres elegir el orden de los apellidos, según reformas aprobadas en los años 2013 y 2015 y 2017, respectivamente. Pero la tradición pesa y en el caso de Yucatán solo se han presentado 17 registros que colocan por delante el apellido de la madre.¿Y en Sinaloa? Aquí, junto con Chihuahua, Durango, Campeche y Querétaro, de acuerdo con el Código Familiar, el apellido del padre va primero, en tanto que en las disposiciones legales de otros 11 estados no se especifica orden, pero se menciona primero el apellido del padre, en ocho no se especifica orden, y solo en Guanajuato el cambio se permite en situaciones extraordinarias.Diría, entonces, que hay rezago. Estamos, de alguna manera, en una situación de premodernidad en el tema en relación con la mayoría de entidades federativas. Aquí, con Güémez, habría que decir que en el veintiuno el dos no se ha merendado al uno.¿Necesitamos ponernos al día o así está bien?