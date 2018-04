Apenas hay recursos pa’ medio componer las cosas

¡Cuando no falta una cosa, falta la otra! Pues resulta que se logró reparar el acelerador lineal del Instituto Sinaloense de Cancerología, ¡pero solo temporalmente! Este arreglo durará a lo mucho un mes, por lo que el ‘secre’ de Salud, Alfredo Román Messina, sacó una lanita pa’ pedir la pieza que se requiere, pero al parecer esta tardará en llegar. A ver si llega y no se quedan sin terapia los pacientes. Como en esta dependencia dicen que no hay recursos pa’ mantener en buen estado todo, urge una donación, o ya de perdida, un prestamista que se moche con una lanita. Interesados en donar o prestar, puede llamar al (667) 714 15 50.Se busca alguien que oriente a los vacacionistas ahomenses sobre el cuidado del medio ambiente, porque, además de dar un mal aspecto, resulta que dejaron hecho un muladar la ribera del río Fuerte, en San Miguel Zapotitlán. Un verdadero cochinero. ¡No hay que ser! Si en Semana Santa es uno de los lugares más concurridos, hay que cuidarlo. El que quiera sumarse a la campaña de limpieza con el presidente del Grupo Ambientalista EC Park AC, Franco Leonel Chávez, puede hacerlo, pero antes pase con el director de Servicios Públicos Municipales, Mario Monreal, o llámele al (668) 816 40 09, pa’ que lo invite también.La dirección general de Obras y Servicios Públicos de Guasave necesita unos cuantos pares de lentes con una buena cantidad de aumento, pa’ ver si así se percata de la basura que se acumula en diversas colonias y en el centro de la ciudad, esto debido a las fallas en la recolección, pues pareciera que simplemente no ven el cochinero. Si tienes los anteojos y puedes adaptarles el aumento, favor de echarle la llamada al mero mero del departamento, Francisco Miguel Retamosa, al teléfono (687) 871 87 09.Los pescadores del campo pesquero de Playa Colorada andan buscando un relojito, pero de los buenos, pa’ estar al pendiente del tiempo y que no se les vaya a pasar el periodo que fijaron los ‘chacas’ pa’ iniciar los trabajos de empleo temporal. Si le sobra uno, busque al líder de las cooperativas pesqueras, Jaime Salazar, y ofrézcaselo, pa’ que no se les olvide y lleve contadito el tiempo. Puede llamar al (697) 734 00 04, pa’ que lo pasen con él.Inició la cuenta regresiva pa’ que las constructoras terminen las obras que se realizan en el centro de la ciudad de Mazatlán, en el faro y en la zona turística también, pues el tan mencionado Tianguis Turístico, ese que dicen traerá mucho trabajo a los mazatlecos, iniciará el próximo domingo 15. Faltan algunos días para que miles de visitantes de todo el mundo le caigan al puerto, pero, ¡oh, sorpresa!, algunas obras todavía tienen detalles y les haría falta mano de obra. Si lo que necesita es chamba, acuda a Obras Públicas Municipales, con Joel García, o márquele al (669) 915 80 07. Seguro que lo pasa con los constructores.