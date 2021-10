Aplastante victoria de Van Thieu en Saigón

HISTORIA EN EL DEBATE

9 de octubre de 1971

Ningún problema por falta de caña. El ingenio de Los Mochis no enfrentará ninguna escasez de materia prima en el futuro, a pesar de que no se ha cumplido el programa de siembras de caña del presente año, ya que se cultivará toda la trisoca (caña de cuarto corte) que sea necesaria. Los ejidatarios están dispuestos a aportar toda la materia prima que necesite el ingenio. Estos no habían cumplido con el programa de siembras debido a que muchos habían preferido rentar sus parcelas a cultivar caña para el ingenio, no obstante que las utilidades se han incrementado.

Inversión de más de 24 millones en aulas. Al terminar la administración municipal que preside el ingeniero Ernesto Ortegón Cervera, se habrán invertido 24 millones 500 mil pesos en la construcción de un total de 264 aulas. Al informar lo anterior, el alcalde manifestó que el día 31 de diciembre del año pasado, su administración había construido 211 aulas con una inversión de 22 millones de pesos. El programa definitivo para este año, comprende un total de 53 aulas y anexos, con una inversión de dos y medio millones.

Aplastante victoria de Van Thieu. Saigón. El presidente Nguyem Van Thieu ganó por abrumadora mayoría el voto de confianza con que proyectó ser reelegido en las urnas, presentándose sin competidor. Pese a los ataques con cohetes con que los comunistas quisieron sabotear el acto electoral, los ciudadanos acudieron en gran número a cumplir con su debe cívico, mientras en varias ciudades de Vietnam del Sur se reincidieron manifestaciones contra Thieu, estallando algunas cabinas en que se depositaban los votos. Fuentes oficiales aseguran que Van Thieu ganó el apoyo de más del 99% de los votantes.

Voceros del gobierno señalaron que casi no hubo abstenciones a pesar de uqe los comunistas atacaron los recintos electorales, además de organizar manifestaciones contra Van Thieu. El presidente sin contrincante, dijo en reiteradas ocasiones que los electores podían votar contra él inutilizando las boletas y echándolas en las urnas.

Cumpleaños de Miguelito Balderrama. Un grupo de numerosos niños concurrieron al bullanguero festejo que se ofreció en honor del simpático caballerito Miguel Balderrama Bórquez, en ocasión de celebrar su cumpleaños. Miguelito es hijo del matrimonio formado por don Enrique Balderrama y su distinguida esposa, Graciela Bórquez de Balderrama. Con esa amabilidad que los caracteriza, los esposos Balderrama atendieron a sus invitados, obsequiándoles una rica y opípara merienda.

9 de octubre de 1996

PRI cerrará puertas a arribistas. “En el PRI cerraremos el paso a los arribistas, a los improvisados, a los oportunistas y se abrirá la oportunidad para que las bases, los que han hecho talacha verdadera, lleguen a ocupar los puestos de elección popular”. Así se expresó Jesús Burgos Pinto, delegado del CDE del PRI, añadiendo que aquellos que entre lodazales y lluvias, el calor agobiante y el esfuerzo verdadero se la han partido, tendrán la oportunidad de llegar a los puestos de elección popular. Advirtió que eso es lo que hará el PRI de ahora en adelante.

Firman acuerdo México y Francia. México, D.F. Autoridades financieras y de justicia analizan la posibilidad de integrarse a naciones de Europa dentro del organismo Fuerza del Trabajo, para combatir en el mundo el “blanqueo de dinero sucio”, producto del narcotráfico. Esto trascendió en Relaciones Exteriores al término de la primera reunión México-Francia sobre lavado de dinero, donde no hubo acuerdos concretos y sólo se estableció la firma de un convenio contra el crimen organizado.

Cancelarán ayuda a países corruptos. Washington. El Banco Mundial advirtió a los gobiernos de los países con que mantiene programas de asistencia al desarrollo, que los cancelará si encuentran evidencias de corrupción. Las instituciones internacionales del Fondo Monetario Internacional y del BM, se han declarado determinadas a a luchar contra el cáncer de la corrupción para lograr la eficacia de las economías y las finanzas. Es la primera advertencia clara y abierta que se hace a los países en vías de desarrollo.