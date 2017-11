Aplausos a Quirino

“Para qué dar tantos brincos, estando el suelo tan parejo”, de esta manera el alcalde Álvaro Ruelas aclara que ningún partido político o diputado, opositor o priista se puede colgar la medalla de la eliminación de la tenencia, porque este mérito solo corresponde al gobernador Quirino Ordaz, porque es el único que tiene facultades legales para enviar la ley de ingresos al Congreso del Estado, en la cual ya no se contemplará este impuesto. Es al que se debe aplaudir.

Agrega que personalmente se comunicó con Quirino, quien le garantizó que los programas sociales y de inversión en infraestructura no sufrirán ninguna merma por la eliminación de la tenencia, que el dinero que deje de ingresar a las arcas estatales se tendrá que reponer con ahorro en otros renglones del gasto público, disminuirán los gastos operativos y superfluos.



Popurrí. “Conserva la calma, Meade es el bueno”, siguen difundiendo, en inglés Keep Calm, los seguidores de José Antonio Meade, en especial los del grupo de la “M” con arroba, de Mario Zamora y también de Meade, que no pierden la esperanza que su “gallo” sea nominado candidato del PRI a la presidencia de la República, aunque el proceso interno se alargue hasta mediados de febrero del 2018.

Poco a poco se va cerrando la carrera, ahora solo quedan dos precandidatos fuertes: Meade y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ya que el mismo sistema a través del exgobernador del Estado de México Eruviel Ávila se encargó de poner a cada quien en su lugar, a separar a los de ligas menores de los de grandes ligas, al destapar a Aurelio Nuño, José Narro y Enrique de la Madrid, como precandidatos a la jefatura de la Ciudad de México. De seguro actúa por instrucciones de Los Pinos.



LEYES A MODO. “Delincuencia organizada” es el delito que se debió agregar a los exfuncionarios del sexenio malovista procesados por malos manejos de los dineros públicos, recomienda Martín López Félix, ya que es el único con lo que los hubieran puesto y mantenido tras las rejas, porque el delito de peculado no es considerado grave por el sistema federal de justicia y por lo tanto procede que salgan libres bajo fianza.

Las leyes están diseñadas para proteger a los malos funcionarios, para propiciar el saqueo de dinero del erario y a todos los ladrones de cuello blanco, porque para castigar a los corruptos primero se tienen que cambiar la ley en todo el país.



ASPIRANTES. Hay priistas que juran y perjuran que en la carrera final por la alcaldía de Ahome para el 2018 solo esta entre Álvaro Ruelas, quien buscaría la reelección, y Melchor Angulo, que buscar hacer valer sus méritos de militancia, porque dicen que el diputado federal Bernardino Antelo ya está descartado y no será candidato por más precampaña que haga; cuando mucho puede ser candidato a diputado local. Algo sabrán.



GUERRA. No hay tregua, la lucha sigue, ahora por la dotación de más uniformes escolares, sentencia Roberto “El Güero” Cruz, así como la cruzada contra los altos costos de la gasolina que mantiene Guillermo Padilla. ¡Ahora o nunca!