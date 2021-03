Aplica Rocha la de “Poncio Pilatos” en la elección de candidatos a alcaldes

El PAS no resta, asegura Rocha. El precandidato a la gubernatura por Morena ofreció ayer aquí una conferencia de prensa. Ahí, a su lado, el líder estatal del Partido Sinaloense, Melesio Cuen. Ahí, Rubén Rocha Moya aseguró que la alianza con el PAS “no resta… Al contrario, suma”. Pues los primeros en convencerse de lo que dice Rocha Moya deberían de ser los morenistas. Y principalmente los del primer círculo del precandidato, que está integrado en su mayoría por gentes que no solo no quieren a Melesio Cuen… Lo odian. Y la conferencia de prensa ofrecida por Rocha Moya a la limón con Cuen manda el mensaje de que no le importa quiénes critiquen la alianza con el PAS, la descalifiquen, la cuestionen. Ellos van juntos y ya. La inconformidad al interior de Morena requiere mucho más de lo que hasta hoy ha hecho Rocha Moya, para que no tenga sus consecuencias electorales, que en verdad se ven difíciles de evitar. Y habrá que sumarle lo que viene con las candidaturas a las alcaldías y diputaciones. Ayer en la conferencia de prensa, Rocha Moya intentó aplicar la de “Poncio Pilatos”. Buscó convencer de que él no tiene nada qué ver con la designación de candidatos para alcaldes y diputados. Concediendo sin conceder, si esto fuera cierto, estaría abandonando parte de la cancha política de Sinaloa. Fíjese nada más. Lanzar como candidatos a los alcaldes de Mazatlán y Culiacán. A Luis Guillermo Benítez y Jesús Estrada Ferreiro, sabiendo el propio Rocha Moya que han encabezado administraciones desastrosas. Y ahora los vuelven a mandar a buscar la reelección. ¡Por favor! Si ganaron de chiripa. Y Rocha Moya lo sabe…Y muchos morenistas también, y los que no lo son, igual. Los alcaldes que llegaron con Morena gozan de una pésima imagen, cuestionada incluso por los mismos militantes de Morena. Pareciera que Morena se prepara a jugar al filo de la navaja. Y si le creemos a Rocha Moya, este estaría colocado como un simple espectador.

El PRD y su decisión. Todo parece indicar que la dirigencia perredista acaba de acordar lanzar sus propios candidatos a las alcaldías en Sinaloa. Al parecer, el PRD buscaba alcanzar un considerable número de regidurías. Esto provocaría un desequilibrio en las posiciones priistas y panistas. Todavía pudiera haber una reconsideración perredista pues faltan algunos días para que concluya el plazo para los registros.

Incongruencia, desorden y apatía. La esperanza de México no es ningún partido político. Es la vacuna. Y mientras el presidente López Obrador ahora pelea contra el Poder Judicial porque se resolvieron amparos contra su nueva Ley de Electricidad, los mexicanos quieren certidumbre en las vacunas y no anuncios huecos y mentiras que hasta hoy abundan de parte del Gobierno. Las vacunas están aplicándose a cuentagotas. Y en medio de un desorden. Claro que no hay suficientes vacunas. ¿Les cuesta trabajo aceptarlo?

Se confían. Las autoridades de todos los niveles se confían. Muchos de los ciudadanos, también. La situación ante la pandemia sigue siendo delicada. Aun cuando las autoridades de salud federal y estatal aseguran que el número de contagios va bajando, todavía los que se reportan oficialmente siguen siendo muchos. Con los encuentros de futbol, Mazatlán recibe a cientos de visitantes. Ayer le tocó el turno al América y decenas de simpatizantes inundaron el malecón. Junto con eso hay muchos negocios que no respetan las indicaciones de salud. Eso es grave.