Apoyos, regaños y contradicciones

¿JALÓN DE OREJAS? Según trascendió, la unanimidad de votos en el Congreso del Estado, en el tema de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, fue antecedida de una acalorada discusión en la bancada de Morena y resistencias de algunos legisladores que no querían ser partícipes de la negociación y acuerdos con el Poder Ejecutivo. Sin embargo, se dice que los disciplinaron desde el centro del país, de parte del Gobierno federal, ya que el presidente no quiere tener conflictos con los gobiernos locales, y menos permitir que la gira presidencial se hiciera en un contexto de confrontación entre el Ejecutivo y la mayoría de Morena en el Congreso del Estado. ¿Será?

Lo real es que lograr 40 votos y “alinear” a todos debió ser obra de un poder más fuerte como el del presidente, sobre todo después del jaloneo y confrontación entre miembros de la mayoría en el Legislativo estatal. ¿O no?

SIN IDENTIDAD. Al que parece no importarle la falta de congruencia de funcionarios que designa y su nula identidad con el proyecto de López Obrador es a Jaime Montes, el coordinador de delegados del Gobierno federal, ya que un día sí y otro también nombra a encargados y delegados de oficinas federales a personas que no compartieron los proyectos de Morena y AMLO, más bien parece que escoge entre los contrarios y más lejanos a ese proyecto social, y que cuanto más cercanos del PRI estén, más posibilidad tienen de gozar del apoyo de Montes. Basta ver al delegado de Prospera, priista de viejo cuño, y al delegado del Issste, entre otros, que activaron en 2018 para la campaña de Meade y del PRI, y que hoy son parte del Gobierno federal por el “dedazo” de Jaime Montes. ¿O no?

Los que dicen que no están contentos con Montes son los legisladores federales, entre ellos Rubén Rocha, quien favoreció el nombramiento del superdelegado, pero ya en el cargo a Montes lo “mareó” el puesto y se ha dedicado a acaparar cargos. ¿Será?

GIRA DE AMLO. López Obrador sigue creciendo en popularidad, sus programas sociales de apoyo a adultos mayores, a jóvenes y a estudiantes; su estilo modesto, sencillo, su activismo permanente y determinación de combatir la corrupción le siguen cosechando respaldo social. A Sinaloa vino a refrendar que el contacto personal y permanente con el pueblo será su mayor fortaleza, y que la mayoría en la sociedad lo respalda y confía plenamente en su gobierno.

Aparte, también vino a reiterar que va a trabajar junto al gobernador Quirino Ordaz, de quien dijo “es un buen gobernante” y vamos a trabajar juntos, “y si no les gusta, no me importa”, porque “yo siempre digo lo que pienso, y la campaña ya pasó”, agregando que los partidos son una cosa y el Gobierno otra, y que él debe gobernar para todos.

Literalmente le dio el espaldarazo a Quirino Ordaz, porque desde sus primeros eventos en el sur y en el centro del estado le dijo a los asistentes: “exijo respeto para el gobernador de Sinaloa, que se ha portado muy responsable con nosotros”.

Reiteró que va a regresar pronto a Sinaloa, que estará en contacto con la gente de esta región y que en 15 días volverá para poner en marcha la construcción de carreteras de la sierra de Sinaloa hacia los estados de Durango y Chihuahua.