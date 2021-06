Martha y María.

Martha que se siente ser la dueña de la casa y la anfitriona, se ata a la costumbre, a la ley.

Responsable de hacer un buen recibimiento a Jesús, se afana en muchas cosas y se llena de ansiedad, inquietud y nerviosismo.

María entiende que el mejor recibimiento que se puede dar a Jesús es acogiéndolo, aceptar su persona y escuchar su palabra para aprender a ser un auténtico miembro de la familia de Dios.

Jesús no reprocha a Martha, solamente le ayuda a que esté atenta para no equivocarse sobre lo esencial que debe optar en la vida, para así, no confundir los medios con el fin.

Por esto, hay que aprender a ser anfitriones de Dios, dejando todo para estar con Él, para escuchar su palabra, para extasiarnos en su presencia. Habría que hacer lo mismo con nuestros hermanos. Buenos días.

