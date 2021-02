Aprueban amnistía

El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó ayer la amnistía para personas que permanezcan presas de delitos menores, como el aborto, a indígenas que no hayan tenido una defensa eficaz, a narcomenudistas, por robo simple y sedición.

Quienes haya cometido delitos graves, incurrido en secuestros o hayan delinquido con el uso de armas de fuego, no tendrán derecho a la amnistía, y los legisladores que aprobaron la reforma exhortan al Gobierno del Estado a integrar una comisión para recibir solicitudes de liberación y analizar los casos.

Se calcula que miles de presos saldrán de los penales en los próximos meses. La amnistía beneficiaría a los indígenas que no contaron con traductores y asesoría ilegal, a las personas que se vieron obligadas a delinquir por presiones de la delincuencia organizada, por sus cónyuges o familiar cercano, o por las condiciones de extrema pobreza en que viven.

Tiene candados, como que no pueden ser amnistiados los reos con condenas de más de 5 años de cárcel y en el caso de los delitos considerados políticos, no se liberará a quienes hayan incurrido en actos de terrorismo.

Los diputados argumentaron que en cerca de una docena de estados ya hay leyes vigentes de amnistía y que con esta no se dispara la incidencia delictiva.



Popurrí. Aunque sabe que navega a contracorriente, contra los denominados grandes partidos políticos, y más aún contra las alianzas, Miguel Ángel Orduño, que se dejó venir desde Barcelona, España, donde acaba de concluir el doctorado en sostenibilidad, con un estudio sobre la agricultura en Sinaloa, y en especial en el norte, sostiene que la actual contienda será más que nada de candidatos, porque nadie tiene garantizado el triunfo y porque el electorado está muy despierto.

Atrás quedaron los tiempos de los acarreos y de las grandes concentraciones, pero además no eran efectivos, también la pretensión de comprar el voto con despensas, y por respeto a las normas sanitarias, para no exponer a la gente, Miguel Ángel, que es precandidato a diputado federal por RSP, hará una campaña basada en un alto porcentaje en las redes sociales. “Nadie tiene el triunfo seguro, y esa incertidumbre es parte de la democracia y espera los debates entre los aspirantes para demostrar que está capacitado para ganar”.



Protesta. Después que “lo chamaquearon” al hacerle creer que se elegiría de manera democrática al candidato de la alianza Vamos por México del distrito federal 02, Carlos Díaz de León salió echando chispas, porque resulta que contaba con el apoyo de seis de los partidos y organizaciones que forman la alianza, pero en la votación del consejo político del PAN solo se tomó en cuenta a los panistas y quedó Agustín Peña. “Me hubieran dicho que era por designación y no me hubiera registrado”, se queja.

Refuerzo. El compañero periodista Jair Flores pasa a reforzar el equipo de campaña de Mario Zamora.



Suspirantes. Al menos 17 aspirantes se sienten con grados de generales y generalas y se registraron en Morena para competir por la candidatura a la alcaldía de Ahome, aunque muchos de ellos de morenos no tienen nada. Trasciende que estaría destinada a una mujer.