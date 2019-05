Apuesta por Mazatlán. En materia de infraestructura, el gobierno estatal continúa apostando por Mazatlán. Durante la Jornada de Apoyo Puro Sinaloa que realizó la administración en Mazatlán, el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, anunció nuevas inversiones para mejorar la infraestructura urbana de esa ciudad portuaria. Dijo, por ejemplo, que en la regeneración urbanística de la avenida Rafael Buelna, que sirve como entrada a la zona hotelera y por lo menos una inversión de 60 millones de pesos para el reencarpetado de las principales avenidas de la ciudad. Durante su visita, el mandatario sinaloense presumió la inversión de mil 400 millones de pesos en el nuevo hospital general que en una próxima visita inauguraría el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.

Punto en contra. El alcalde de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez, habrá erogado casi 1.2 millones de pesos para agradar a las madres mazatlecas con el espectáculo de las GranDiosas. Pero en los panteones se llevó muchas críticas cuando las familias acudieron a visitar las tumbas de sus familiares y se encontraron con un saqueo generalizado, otro de los problemas que permanecen pendientes de solución.

Carencias en escuelas. El rezago en infraestructura en los planteles educativos de Sinaloa se está agravando al no contar la Secretaría de Educación Pública y Cultura con el programa de Escuelas al Cien. Este apoyo se invertía en planteles de zonas rurales y en los más afectados. El secretario de Sepyc, Juan Alfonso Mejía, ya no halla qué hacer ante este problema, sobre todo que tiene que dar resultados, pues quiere aparecer en las boletas electorales para próximo gobernador; pero el tiempo le gana, y no se mira mucho trabajo. Es un funcionario cercano a los maestros y alumnos, pero se espera mucho más de él, sobre todo por el papel crítico que desempeñó en Mexicanos Primero. El secretario tiene muchos pendientes en la Secretaría, entre ellos encontrar a los aviadores, pagarles a tiempo a los maestros y gestionar recursos para mejorar las condiciones de miles de planteles. Si no hace buen papel, en los próximos meses será difícil para él que los maestros le den su apoyo y pueda cumplir con sus aspiraciones.

No logró demostrar músculo. Desairada estuvo la convocatoria para refrendar el apoyo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la cual fue convocada por el diputado Apolinar García Carrera a través de redes sociales. El legislador se quedó corto y demostró que no tiene convocatoria porque esa marcha era más como un juego de niños, algo que no tenía más beneficio que inflar egos, pero no le resultó. El evento realizado el sábado por la tarde fue respuesta a la protesta que hicieron días antes ciudadanos en diversos estados de la república en contra del mandato de Obrador. En redes sociales tampoco tuvo éxito el diputado, ya que muy pocos la compartieron. No faltó quien expresara que en vez de perder el tiempo en competencias absurdas, el legislador se debe dedicar a trabajar más en el Congreso para que la gente lo conozca, ya que con la marcha demostró que con sus seguidores no llena un vocho.

Exceso de autoridad. Son muchos los ciudadanos que ya están hartos de tantas multas de los tránsitos. En esta Administración de Jesús Estrada Ferreiro no se está usando el criterio, y todo apunta a que ante la falta de ingresos por concepto del aumento del predial se busca recaudar este dinero a través de las infracciones de tránsito. Los agentes están aplicando multas a vehículos de personas con discapacidad temporal, alegando que no traen la placa, cuando no es necesario portarla cuando solo son unos días los que se va a necesitar. En el Palacio de Gobierno no les permiten a los repartidores de paquetes o de comida estacionarse en una parte de la banqueta mientras hacen la entrega; mientras que las camionetas de los funcionarios locales y de otros municipios permanecen estacionadas durante horas en línea amarilla, por lo que la cosa no es pareja.