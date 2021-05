Apuntan a Morena-PAS intentos de violentar y judicializar la elección en Sinaloa

Violentar la elección y judicializarla. La elección en Sinaloa está tomando un rumbo incierto. Los intercambios de denuncias por violaciones a los procedimientos electorales están a la orden del día. No es nada nuevo. En cada elección de presentan. Pero el ambiente en el que se están presentando no augura nada bueno. Y una enfermiza inclinación por intentar violentar esta elección acaba de conocerse. Esto último es sumamente grave. Una publicación de “Proyecto 3” ligado al Partido Sinaloense y a su líder, Melesio Cuen, se aventuró a publicar algo que sin contar con el rigor periodístico, da cuenta de una supuesta maquinación para violentar el proceso electoral. No es la primera ocasión que este medio descalifica sin pudor alguno a quienes consideran adversarios del PAS y Cuen. Y esta publicación se suma a las 20 páginas de internet puestas al descubierto dedicadas a “golpear” también a adversarios y críticos del PAS y Cuen. Hoy, Cuen es aliado de Rubén Rocha Moya, candidato a la gubernatura Morena-PAS. Y son sus operadores los que están intentando violentar la elección y sembrar temor. ¿A quién beneficia eso? Lo único que pudieran provocar es impulsar el abstencionismo que se ve venir en la elección de este 6 de junio.



México está en peligro. La excandidata presidencial y actual senadora, Josefina Vázquez Mota, estuvo ayer en Mazatlán. Se sumó a la agenda de trabajo del candidato a gobernador, Mario Zamora, del PRI, PAN y PRD. Vázquez Mota, en un encuentro con mujeres, destacó la importancia de participar en la decisión que viene. Porque México está en peligro. Ponderó la fuerza de las mujeres sinaloenses que como “un ejército saldrán a decidir el futuro que quieren para el país y Sinaloa”.

Encuentro con turisteros. El candidato a la gubernatura por Morena-PAS, Rubén Rocha Moya, también estuvo en Mazatlán y encabezó un foro de turismo. Ahí escuchó los planteamientos de los prestadores de servicios turísticos. Los mismos que han presentado a los demás candidatos. Rocha Moya se comprometió a apoyar sus propuestas. Atrás intentan dejar cuando Rocha Moya en el Senado votó para desaparecer el fondo de promoción turística. Este fondo permitía no solo al sector turístico de Mazatlán, sino de todo el país, buscar atraer turismo de diversas partes del mundo, así como incentivar el turismo nacional.

Trabajadores municipales, en la mira. El Instituto Estatal Electoral emitió medidas cautelares que ayer mismo fueron notificadas al alcalde provisional de Mazatlán, Manuel Villalobos, para que los empleados municipales se abstengan de participar en actos de campaña. La misma notificación fue enviada a la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Municipales. En esta última se han tenido denuncias de que muchos de estos trabajadores están siendo obligados en dejar sus labores para acudir a realizar trabajos de campaña del candidato de Morena-PAS. Las medidas cautelares son un primer paso para lo que pueda después aplicarse en caso de que se sorprenda a empleados del municipio laborando en campañas políticas. Ya la síndica procuradora, Elsa Bojórquez, ha sido informada de que algunos funcionarios han sido sorprendidos participando en las campañas políticas. Pero habrá que documentar y probar los dichos para que la autoridad electoral intervenga y sancione conforme a la ley. La desesperación del candidato de Morena-PAS puede traer consecuencias.