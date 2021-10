Apuran el paso para terminar la Avenida Gabriel Leyva en Mazatlán

Apuran el paso. Como no se había visto en poco menos de nueve meses que lleva la obra, ayer, un ejército de obreros apuraban los trabajos de embellecimiento y terminado de la infraestructura en la avenida Gabriel Leyva de Mazatlán. Parece que existe la intención por parte de los encargados de la obra, de acabar antes de que culmine la actual administración municipal y estatal el próximo domingo 31 de octubre. Es decir, que le quedan escasas horas a las empresas para entregar las obras. Ya en recientes días se reunieron los encargados del proyecto en las oficinas de la Jumapam y aseguraron que los trabajos estaban casi terminados. Se puso como fecha de inauguración el 22 de octubre, pero no sucedió así. A pocos les extraño, y es que la zona de obras aún muestran trabajos que no se han terminado. De poco sirvieron los ultimátums que puso la Jumapam a las constructoras para entregar el proyecto. Desde su anuncio se dijo que la fecha de entrega era el 31 de octubre, y así parece que será.

Mujer de polémicas. En Mazatlán, la atención de la opinión pública se enfocó ayer en la exsecretaria del Ayuntamiento, exdirectora de asuntos jurídicos del Ayuntamiento de Mazatlán y también expanista, Rosario Torres Noriega, al ser anunciada como la próxima secretaria de Turismo en el estado. El primer factor polémico es que Torres Noriega, de carrera litigante, no tiene ninguna experiencia en cargos de turismo, ni relación alguna con esa actividad, salvo la de vivir en Mazatlán, el principal destino de Sinaloa. Aun así, será la principal responsable en trazar los proyectos de desarrollo y promoción de esta actividad, que en los últimos seis años fueron la prioridad estratégica para el gobierno del estado. El aun gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, apostó a la recuperación de Mazatlán como destino tradicional de México y logró la confianza para la inversión en grandes proyectos, no solo de la administración federal de Enrique Peña Nieto, sino también del ahora mandatario del país, Andrés Manuel López Obrador. Por eso las dudas que genera el nombramiento de una litigante y política sin experiencia alguna en el ramo. ¿Dará Rocha Moya la misma importancia y prioridad al turismo como segunda actividad económica de la entidad?

Llamado de unidad. A propósito de estrategias de turismo, ayer el flamante secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca del Ayuntamiento, Ricardo Velarde Cárdenas, citó a una conferencia de prensa, desde donde hizo un llamado a los restauranteros y hoteleros para sumar fuerzas en un bloque común que busque el desarrollo turístico de Mazatlán. Dijo que no viene a crear conflictos ni a improvisar, pues tiene más de 20 años de experiencia en el ramo del turismo y las empresas gastronómicas. Lo que sí admitió es que uno de sus planes es recuperar el mercado de los estudiantes, pues hasta el año 2000, Mazatlán recibía anualmente a cerca de 30 mil estudiantes norteamericanos.

Nuevos espacios. ¿Ya conoce usted el Parque Central inaugurado por el gobierno estatal y municipal hace apenas unos días? Algunos que lo han visitado opinan que le falta mucho para ser ese espacio común de primer mundo, con espacios de descanso y nuevo atractivo turístico que prometieron los gobernantes.