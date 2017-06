¡Arde Troya! El gobernador traiciona a sus paisanos

Al gobernador le regalaron el Caballo de Esparta como en el que invadieron e hicieron arder Troya. Un estadio de futbol en Mazatlán es tan innecesario que es querer incendiar la ciudad de coraje, no es una exageración, el proyecto es invertir 150 millones de pesos, en análisis de políticas públicas es un reguero de dinero, imagínense qué obras con sentido social pudieran hacer para los mazatlecos o, mejor dicho, qué hospital general se hubiera construido en el puerto, pero la salud no es prioridad, así que regresemos al pan y circo.



Tampoco a los aficionados al beisbol de Mazatlán les cayó nada bien que el esperado estadio nuevo no fuera para Los Venados, sino para un equipo naciente de futbol de segundo nivel (Primera A). El puerto siempre se ha perfilado por ser la sede natural de los eventos internacionales de beisbol, pero tiene un gran problema: no cuentan con estadio moderno. Por esa razón Guadalajara y Culiacán les comen el mandado.

Mazatlán. Foto: EL DEBATE



La decisión de construir el estadio de futbol se siente como revancha con toques políticos. Tal vez el problema es con el propietario del equipo de Venados de Mazatlán, acaso habrá influido esto en invertir mejor en el futbol; si fue así, entonces se manda una señal de que la construcción del estadio de futbol es meramente política, porque si hay algo claro en Mazatlán es que son beisbolistas, el futbol ni en el llano se juega.



Seguramente no se hizo ningún estudio para tomar la decisión de la obra, así que les damos unos datos importantes. Según Consulta Mitofsky, en esta región al 50.1 por ciento de la población le gusta ver, jugar y practicar el beisbol.



Es un duro golpe para el beisbol de la Liga Mexicana del Pacífico y en especial para la afición beisbolero de Mazatlán. Definitivamente este no será el gobierno del beisbol, pero crecerá la afición a la zumba y al futbol. La mala asesoría y decisiones erradas en las políticas públicas no son culpa de presupuestos o crisis económicas.

Destape. En una verdadera muestra de poder, se casó el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas. Las cúpulas política y empresarial del país asistieron. Fue un despliegue de fuerza, estuvo toda la crema y nata de la política, el invitado de honor fue el presidente Enrique Peña Nieto.



Entre los invitados más destacados estuvieron los secretarios de Hacienda, Antonio Meade; de la Defensa, Salvador Cienfuegos; Marina, Vidal Soberón; SCT, Gerardo Ruiz Esparza. Además de el gobernador electo de Edomex, Alfredo del Mazo.

Fue un desfile de camionetas de lujo, escoltas y caravanas de seguridad. Fueron cientos de invitados, parecía el destape del candidato priista a la presidencia, ahora ya casado previo a las elecciones pareciera que está listo, historia similar a la del presidente Peña Nieto que, siendo gobernador de Edomex, se casa previo a la campaña presidencial, ¿coincidencia? Tal vez. Pero recordemos que en la política las coincidencias no existen. El mensaje es muy claro Eruviel Ávila es presidenciable y tiene el visto bueno de Peña Nieto. Así que ajusten los cinturones, que las precampañas por la presidencia iniciaron.

Hoy amanecí felizmente casado. Gracias María por permitirme compartir esta nueva etapa juntos! pic.twitter.com/ZXxpdwyfh3 — Eruviel Ávila (@eruviel_avila) 26 de junio de 2017

Digital. Seguimos sin encontrar la estrategia digital, estuvimos revisando la poca información que hay del Plan de Gobierno y no hay nada innovador en este tema. En el manejo de redes sociales vimos que por fin se empieza a activar la cuenta de Twitter del gobernador, ya está subiendo dos tuits por día. Y ha ganado como 10 seguidores.

Congreso. El polémico diputado Roberto “Güero” Cruz presentará el día de hoy una iniciativa para encarcelar a quienes permitan contratar aviadores. Seguramente estará fuerte el tema de los aviadores, porque no solo buscan que pague con cárcel el implicado, sino también el funcionario que contrate.

Reunión. Sin pena ni gloria pasó la comida en la casa de un productor de granos con políticos y empresarios. Se sabe que la reunión fue muy cerrada, y aunque hubo personajes de peso, no trascendió. Les faltó punch, no pudieron mandar el mensaje de fuerza.

Memoria política. “El esfuerzo y coraje no son suficientes sin propósito y dirección”, John F. Kennedy.