Arde el país, por la violencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador se trasladó, antier y ayer, de emergencia, a Zacatecas y a Guanajuato, en un esfuerzo coordinado con las fuerzas armadas, para sofocar el fuego provocado por la violencia, y las oleadas de personas que han sido asesinadas en esos estados y que amenazan con incendiar a todo el país.

Como nunca los cárteles de las drogas, los grupos de la delincuencia organizada están retando de frente a las autoridades: en Zacatecas se bate récord de asesinatos, con más de 20 personas que han aparecido colgadas de los puentes en las principales carreteras del estado, y esto obligó al gobierno a desplegar operativos de la Sedena que intentan sellar las fronteras para sofocar la violencia que enluta hogares.

Hace unas cuantas semanas eran Michoacán y Jalisco los que estaban en llamas y aunque todavía no se apaciguan los enfrentamientos y asesinatos, los militares y la Guardia Nacional se tuvieron que desplazar de prisa a Zacatecas, donde hasta ayer 9 municipios no contaban con policías municipales, estaban desprotegidos porque los agentes renunciaron en masa por temor a ser asesinados y por no tener capacidad para defender ni sus propias vidas, menos a la población.

Guanajuato ha sido desde el inicio del actual sexenio, o posiblemente desde antes, el estado donde se perpetra el mayor número de asesinatos, por eso la presencia del presidente es fundamental, para que ponga en marcha operativos de seguridad. Por fortuna en Sinaloa los índices delictivos son bajos por el momento, pero hay evidencias que también aquí se está sobrecalentando el terreno y las corporaciones policiacas no deben bajar la guardia para evitar que se dispare la violencia.

Popurrí. Estamos en veda, y como no hay fecha que no se llegue, todo está listo para que el próximo domingo 28 se lleve a cabo la consulta ciudadana para que la población acuda a votar para determinar el apoyo o el rechazo a la construcción de la planta de fertilizantes de Topolobampo.

Antenoche, el alcalde Gerardo Vargas y el subsecretario de Gobernación federal, Rabbindranath Salazar, junto con los integrantes del denominado Consejo Ciudadano, presidieron una reunión-conferencia en la que dieron por concluidos los trabajos de la primera fase que fue de información, concientización en Ahome, El Fuerte y Guasave. La moneda está en el aire, aunque se vislumbra que la tendencia es a favor del SÍ.

OTRA OLA. Buenas y malas noticias en el sector salud. La buena es que los jóvenes de entre 15 y 17 años están acudiendo masivamente a los centros de vacunación a aplicarse la primera dosis de la vacuna contra el covid, esto es que hay conciencia sobre la necesidad de protegerse contra la pandemia.

La mala la anuncia el secretario Héctor Melesio Cuen, de que aún con más del 90 por ciento de la población adulta vacunada, Sinaloa y México, no estamos a salvo de la posible llegada de la cuarta ola de la pandemia que ya flagela a los países europeos y los coloca en estado de emergencia con la suspensión, de nuevo de todo tipo de actividades y el confinamiento obligatorio de la población.