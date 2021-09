Ariel Aguilar califica con un 8 al gobierno de Quirino Ordaz

Grito desesperado. Tremendo susto dicen que se llevaron los agentes de tránsito que cierran el malecón de Topolobampo, cuando les llegaron en “bola” los comerciantes y restauranteros que tienen sus negocitos en el malecón. Con el cierre que se ha dado por el aumento en número de contagios están pidiendo “que los dejen trabajar”. Dicen que ya no sienten lo duro sino lo tupido. Como ya se abrió el puerto a la navegación marítima, los paseos por la bahía, etc., y donde quiera hay fiestas, bodas y XV años, entonces ellos también quieren ganarse el sustento. Dicen que los agentes llamaron a su jefe, el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, para ver qué hacían. Ellos nomás cumplen órdenes, pues, después de que Salud Municipal y Protección Civil dan sus indicaciones por la pandemia. Eso sí, los manifestantes dicen que ya no se quedarán callados.

Paisanaje. El gobernador Quirino Ordaz no las tuvo todas consigo ayer después de su último informe de gobierno. Se llevó felicitaciones y halagos, pero también críticas. Los empresarios del norte de Sinaloa, en voz de José de Jesús Ramos Ortiz, dijeron que el tema de la desapariciones forzadas es un tema pendiente y aunque aceptan que la buena relación con Andrés Manuel López Obrador le trajo sus dividendos para el estado, aseguran que el mandatario sinaloense benefició mucho más al municipio de Mazatlán que al resto de los municipios. Que pagó su cuota de paisanaje, pues. ¡Y eso que la poca obra en Los Mochis la hizo él, qué tal si no! Hay otros que hasta calificación le dieron, como Ariel Aguilar, que le dio un 8. Dice que quedó a deber en materia de desarrollo económico porque ha faltado apoyos a los pequeños y medianos empresarios para que lograran sortear la crisis que se dejó venir a raíz de la paralización económica por la pandemia del covid-19.

Recado. Los productores del norte de Sinaloa aprovecharon también el informe del gobernador Quirino Ordaz pero para mandarle un recadito al gobernador electo, Rubén Rocha Moya. Marte Vega, presidente de la AARFS, dijo que últimamente todos los informes de gobierno dejan mucho que desear, porque hay muchas cosas pendientes con la población, pero que ahora hay que reconocer el avance que se ha tenido en Sinaloa pese a los tiempos tan difíciles con la pandemia. Eso sí, del tema agrícola, no hay mucho que resaltar, pero le dijeron que transmita la señal al gobernador entrante que el tema agrícola es muy importante para Sinaloa, que sea más cuidadoso con el sector más importante en Sinaloa. Ahí nomás.

Pavimentación. El funcionario de Ahome que quiere entregar buenas cuentas en su periodo es el director de la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados de Ahome (Comun). Ramiro Cota Gastélum dice estar contento porque la mayoría de la obra está en la zona rural y en este momento ejecutan una inversión de 8.8 millones de pesos de la Dirección de Desarrollo Social. Son cinco obras en proceso: Compuertas, Cerrillos, La Florida, Nuevo San Miguel y ejido Macapule. Lo malo es que le faltó echarle un ojito al pavimento de la ciudad, que en algunas zonas está totalmente destrozado. Y eso que dicen que se invirtieron 13 millones de pesos en reposición de losas.

Horror. Espeluznantes las palabras del director del Instituto de Prevención de Adicciones del Municipio de Ahome (Ipama), Ramsés Cázarez Gámez. Dice que la droga favorita de las mujeres entre 16 y 25 años es el cristal, y todo ¿para qué? Para adelgazar, sin darse cuenta del problema mayor que es la adicción a las drogas. Ahora la pregunta es: ¿estos centros tendrán los especialistas y tratamientos adecuados para salvar a estas chicas de las adicciones?

