Ariel Aguilar capitaliza la indignación ciudadana

Capitalización. En forma astuta, dicen unos, y oportunista, aducen otros, el presidente del PAN, Ariel Aguilar, está capitalizando la indignación ciudadana contra el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman. A las interminables pifias, ahora Aguilar exhibe los privilegios que Chapman le da a sus “cuates” en el gabinete. En los hechos, el líder panista hizo carambola de tres barandas con el caso de Sergio Leyva Germán, a quien Chapman quitó de director de Ingresos para contratarlo para que hiciera una auditoría a la Japama con un pago mensual de 120 mil pesos, más otro tanto para su equipo de cinco. También con el pago que ha recibido Onisa Juárez, a quien le inventó el cargo de directora de Cobranza. Ella y su reducido equipo ya llevan más de 7 millones 300 mil pesos en sueldos y gasto operativo. Aguilar logró su objetivo: Chapman tiene gobierno rico con pueblo pobre. Dicen que más temprano que tarde se va a saber si esto beneficia o no el liderazgo de Aguilar y su partido ante las próximas elecciones.



En la jugada tricolor. Contra lo que se creía, dicen que el líder sindical Domingo “Mingo” Vázquez no está descartado en el Partido Revolucionario Institucional para la candidatura a la alcaldía. Se suponía que el haber aparecido con el dirigente del Partido del Trabajo, Leobardo Alcántara, diciendo que estaba en la Cuarta Transformación, en automático quedaba fuera de la jugada tricolor porque “ya se había definido”. Sin embargo, dicen que esto no ha ocurrido porque aún no es candidato. Quizás esta lógica la asume el presidente estatal del PRI, Jesús Valdés, porque se habla que no deja suelto al dirigente electricista y promotor deportivo. Lo tiene aún contemplado al grado de que su perfil será analizado, proceso que empieza en este mes. O sea, “Mingo” Vázquez tiene la baraja abierta, ya que hasta de independiente lo quieren algunos.



Inapropiada. Hasta por debajo de la lengua le dieron los líderes de los productores de Ahome al diputado federal morenista Iván Ayala Bobadilla. Incluso, los que están alineados al morenismo vieron su postura como inapropiada. Razones les sobran a los dirigentes del Valle del Carrizo y del Fuerte para estar inconformes por la postura de Ayala Bobadilla que les recomendó que en lugar de exigir recursos en el presupuesto del 2021 se pongan a trabajar para que gane el PRI en las elecciones y tengan esos apoyos. Desde el momento en que el legislador partidiza el tema ya contamina su representación legislativa. Además, pica el amor propio de los productores, que si no estaban tentado a hacerlo, ahora le toman la palabra para trabajar para el PRI.



Coqueteo. El activismo que trae el empresario transportista Vicente Pico en la ruta por la alcaldía de El Fuerte ya le está generando dividendos. Lo primero es que sacó de la modorra a los fortenses, que se alborotaron con su aparición en las comunidades y segundo es que algunos líderes de los partidos lo quieren adoptar como su candidato. El dirigente del Partivo Verde Ecologista en Sinaloa, Gerardo Ríos Ibarra, confesó que ya entró en pláticas con Pico para que sea su candidato. Y dio un dato: en una encuesta que hicieron el empresario transportista salió bien posicionado. Lo que se sabe es que aún no hay nada amarrado.



Otro más. Desde hace meses se sabía, pero el regidor Carlos Sarmiento ya trae su juego por la candidatura a la alcaldía por Movimiento Ciudadano, proyecto que muchos no le ven viabilidad. Una por su entreguismo a la alcaldesa Nubia Ramos y la otra por su pasado en la administración fortense.