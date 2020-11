Ariel Aguilar prepara knockout para 2021

Aval. No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue. Ayer, el presidente del PAN en Sinaloa, Juan Carlos Estrada Vega, obtuvo el aval de los consejeros del blanquiazul para firmar cualquier alianza con cualquier color y partido que los haga llegar al triunfo en las próximas elecciones del 2021. Confiados en la fuerza de su partido, ofrecerán lo mejor que tienen al o los partidos que decidan unir fuerza con ellos para derrocar del poder a Morena, ahora habrá que esperar para saber qué partido tiene el mismo objetivo. Como se dijo oportunamente en este mismo espacio, hay posibilidades de que el PRI firme tan anhelada alianza y quien parece que se ha descartado es el PAS. ¡Acaso está tan cotizado? Ya se verá.



Knockout. El presidente del PAN en Ahome, Ariel Aguilar, recibió ayer la visita del césar del boxeo en su empresa, Julio César Chávez. El objetivo, presumió el panista, es ofrecerle su apoyo para el proyecto rumbo a la alcaldía de Ahome. El joven panista, con una sonrisa de oreja a oreja, posa en las fotos que rápido hizo circular en redes sociales para presumir la visita de la leyenda del boxeo y decir que prepara un contundente knockout para el 2021 en este municipio. ¡Qué gallo!



Priismo. Aunque muy calladito, el PRI ya celebró la sesión de Consejo Político el pasado 22 de noviembre, donde se renovó el consejo en su totalidad y comisiones permanentes, a fin de sentar las bases para que el 2021 el tricolor rescate las posiciones en la que no gobierna y sostenga donde sí lo hace. Y la presidenta de este partido en Ahome, Dulce Ruiz, ha andado a marchas forzadas en actividades en todo el municipio y más porque dicen que el consenso en el PRI es una de las batallas más fuertes para lograr ganar en los comicios venideros, más cuando muchos lobos priistas han dicho que a la lideresa le falta color.



Desaire. Dicen que el regidor de Movimiento Ciudadano Carlos Sarmiento desairó la invitación al desayuno que ofreció ayer en El Fuerte, Sergio Torres, virtual candidato de ese partido a la gubernatura, a donde acudieron algunos militantes de Nueva Alianza, el PAS y comisariados ejidales. Dicen que Torres Félix casi destapó al exalcalde Antonio Cota como candidato a la presidencia municipal por este partido. A algunos les extrañó porque apenas en Los Mochis un día antes Sergio Torres dijo que no busca el poder por el poder como lo hacen algunos priistas y panistas. Pero resulta que Antonio Cota cambia constantemente de color. En sólo 15 días pasó del PRI al PAN, del albiazul a Morena y ahora ¿está en Movimiento Ciudadano? ¡Entonces!



Activismo. El PRI en El Fuerte se ha visto muy activo con jornadas médicas y jornadas vecinales, y aunque son muchos los priistas en este municipio, hasta el momento solo se escuchan los nombres de su presidente, Luis Miguel Torres, y la actual directora de la Escuela Normal Experimental de El Fuerte, Maribel Vega Valenzuela. De la alcaldesa Nubia Ramos nadie dice nada, aunque se sabe que ya propuso a Leonel Vea de su gabinete. Por lo pronto, los 143 consejeros esperan ansiosos el día de la asamblea en que se den a conocer nombres de a quién deberán apoyar para el 2021.



Horror. El que no las tiene todas consigo es el presidente municipal de Choix, Omar Gill Santini. Los grupos siguen en conflicto en los límites con Chihuahua. Ayer, militares del 89 Batallón de Infantería y la Guardia Nacional se movilizaron porque 10 familias fueron desplazadas de las comunidades de La Culebra, La Judía y de la Ladrillera de Los Madriles después de quema de casas y tiroteos. ¿Habrá condiciones en esa región para realizar las votaciones del 2021? Hay algunos que ven la zona muy peligrosa.