Por fin. La carrera por las candidaturas priistas a las diputaciones locales del los distritos electorales 03 y 04 tomó forma tras la publicación ayer de la convocatoria. El 03 es para hombre y es por convención de delegados y el 04 para mujer y es por postulación, que es sinónimo de dedazo. En el distrito 03 los simpatizantes tienen que mostrar su intención el 23 del presente mes y junto con los militantes tienen el 28 para el registro. Para el 29 estarán listos los dictamenes. Y luego ya se definiría la fecha de la convención. Lo mismo es para el Distrito 04. Sin embargo, en este distrito hay quienes calculan que será de dedazo sin derecho a pataleo a alguna mujer priista que sueñe con ser candidata a la diputación. Todo apunta a la presidenta del PRI en Ahome, Dulce María Ruiz, que fue propuesta antier por la dirigencia de la Federación de Trabajadores de Sinaloa a la alcaldía o una diputación. Las otras diputaciones locales, la del 02 y 05, le tocan al PAN en el marco de la coalición. Esta pendiente la convocatoria para que definan los candidatos a estos distritos.



A la vista. Lo que está pendiente es la convocatoria para las candidaturas priistas a las alcaldías, entre ellas la de Ahome. Lo lógico es que hubiera salido junto con la de los diputados locales, para que quedara el paquete completo. Pero no. Sin embargo, hay versiones que indican que va a salir hoy con fecha de registro el domingo. En el caso de Ahome, se habla que todo está “planchado” para que el candidato priista sea el candidato común del PAN y PRD a la alcaldía con lo que estarían en mejores posibilidades de triunfo en junio próximo.



Empecinado. Con desfiguros y fuera de toda lógica y racionalidad, el presidente del PAN en Ahome, Ariel Aguilar, sigue empecinado a torpedear el acuerdo de la dirigencia nacional y estatal. En términos llanos es rebelarse por su ambición política. A su manifestación pública de que va por la alcaldía, Aguilar ayer se reunió con algunos panistas para dar el golpe mediático de que tiene el apoyo de las corrientes panistas y presionar al líder estatal Juan Carlos Estrada. Sin embargo, lo único que está logrando es poner en riesgo la coalición si no acepta la candidatura común a la alcaldía para un priista. Nadie en su sano juicio le ve viabilidad que gane la alcaldía si va solo con el PAN a quien el PRI le dio la diputación federal y dos diputaciones locales. ¿Qué más quiere? Algunos señalan que con su actitud se ve que Aguilar tiene otros intereses.



En la lógica. Eso porque hasta Jorge López Valencia se dio cuenta que su proyecto por la alcaldía en una candidatura común PRI, PAN y PRD no se daría porque si se quiere abonar esa le toca al tricolor, ya que el blanquiazul ya tuvo posiciones hasta de más. Por eso, declinó a esa aspiración para caminar ahora por la diputación federal, que la peleará por el PAN que es al que le toca postular. Así, lo que ya se había dicho agarra forma de que el exalcalde Zenén Xóchihua puede quedarse vestido y alborotado, así como Aguilar Algándar. No por nada López Valencia se separó de la presidencia de la Coparmex.



Prietito en el arroz. De hecho, el líder panista de Ahome es el prietito en el arroz para la unidad de la coalición con el PRI y PRD. Y es que fue el que faltó ayer en la reunión de los líderes priistas Dulce María Ruiz y César Gerardo y la del PRD, María de los Ángeles Valenzuela, para crear las condiciones de coordinación. Claro, Ariel Aguilar anda en su proyecto. Por eso, ahora muchos le dan la razón a Miguel Ángel Camacho, “Mi Líder”, de que mejor se abrió del PAN al ver que este usaba de manera facciosa su posición para construir su candidatura, excluyendo a los demás. Así, Camacho tiene muchos elementos para echarle en cara y no al revés.