Arman contra ofensiva contra magistrados electorales y Morena en Ahome

Contraofensiva. Aunque muchos dicen que las sanciones que les está aplicando el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa no quita votos, los priistas no quieren que esto pase. Por eso, desde Ahome armaron su contraofensiva contra los magistrados electorales y Morena. Tiene su simbolismo porque los candidatos del PRI-PAN-PRD sancionados son de esta tierra: Mario Zamora Gastélum, candidato a gobernador, y Bernardino Antelo Esper, candidato a diputado local por el Distrito Electoral 03. Morena-PAS los acusó de que en sus campañas usan el color verde y mensajes relacionados con Puro Sinaloa, eslogan del gobierno estatal. Acompañados de los líderes de los partidos, entre ellos el priista César Gerardo, Guillermo Quintana, abogado de Zamora Gastélum, acusó a los magistrados electorales de parcial e incongruentes. Y es que mientras a esa coalición los sanciona “sin fundamento”, no lo hace con los candidatos de Morena, incluido el candidato a gobernador Rubén Rocha Moya, que usa los colores y el eslogan de la Cuarta Transformación. Incluso, se cuelgan en sus mensajes del presidente López Obrador.

Más leña. En esa coyuntura, los priistas-panistas-perredistas de Ahome revivieron el caso de los empleados del Ayuntamiento de Ahome que condicionaron el voto a cambio de los apoyos gubernamentales y de la destrucción de propaganda de sus candidatos. Se habla que los empleados del Ayuntamiento sorprendidos en la maroma se están lavando las manos. A ellos se les ordenó. Según los líderes priistas, ya han detectado que también brigadas de morenistas destruyen la propaganda de sus candidatos, lo que se va a denunciar. A eso vino el abogado Quintana.

Da todo. El candidato del Partido del Trabajo a la alcaldía de Ahome, Domingo “Mingo” Vázquez, “ya repartió” otro hueso del gabinete: el de secretario de Desarrollo Económico. Va a quedar en uno de los líderes de los sectores productivos aglutinados en la intercamaral. Eso fue el resultado del encuentro virtual que tuvo el promotor deportivo y los dirigentes empresariales. No solo eso. “Mingo” Vázquez también ofreció créditos baratos. Como se ve, apuesta todo con tal de ganar, lo que en estos momentos puede lograr porque el fenómeno ciudadano a su favor no se ha apagado cuando va la mitad de la campaña.

Sin control. Al dirigente cetemista Nicolás García Castillo se le están saliendo de control los líderes de la organización. Por ejemplo, en Ahome los cabecillas de dos organizaciones de puestos en la vía pública no andan con los candidatos priistas. Dicen que Alberto Gómez anda con Mingo Vázquez, candidato a la alcaldía por el PT, y Andrés Soto Meza con el candidato a la alcaldía de Morena, Gerardo Vargas Landeros. Hay molestia entre los cetemistas porque García Castillo no los llama a cuentas. Incluso, algunos opinan que lo que debería hacer es expulsarlos.

Indefendible. Como si los apoyara mucho, el líder del PT en Sinaloa, Leobardo Alcántara, ahora sí se preocupó por los petistas de Choix. Y es que salió de inmediato a desmentir que hubiera desbandada de petistas para apoyar a Zamora. Esto tras que el presidente estatal del PAN, Juan Carlos Estrada, dio a conocer que la candidata petista a la alcaldía choicense, Argénesis Julissa Fierro Vega, declinaba para sumarse a Zamora Gastélum. Algunos dicen que en lugar de salir ganando en el tema, Alcántara sale perdiendo. Alega que el partido no tiene candidato a la alcaldía de Choix, lo que es inaudito que no sea así, ya que de ahí es la candidata a la gubernatura por ese partido, Gloria González. Sea o no candidata a la alcaldía, Argénesis Julissa y su gente se sumaron a Zamora Gastélum. Por algo ha de ser.